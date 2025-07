Fiala ocenil, že SR zmenila postoj k sankciám a EÚ ich mohla prijať

Praha 18. júla (TASR) - Český premiér Petr Fiala ocenil, že Slovensko prestalo blokovať 18. balík sankcií proti Rusku a EÚ ho tak v piatok mohla prijať. Označil to za ďalší dôležitý krok v spoločnom tlaku na Kremeľ, aby ukončil agresiu voči Ukrajine. Fiala to napísal v piatok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Oceňujem, že Európska únia schválila už osemnásty a zatiaľ najtvrdší balíček sankcií proti Rusku... Sankcie fungujú, oslabujú ruskú ekonomiku a obmedzujú schopnosť Ruska financovať vojnu. Je dobre, že Slovensko zmenilo svoje rozhodnutie a balíček prestalo blokovať, ako som o to minulý týždeň listom požiadal pána premiéra (Roberta) Fica,“ napísal Fiala.



Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský podotkol, že ČR do najnovšieho sankčného balíka presadila možnosť vyžadovať od vývozcu, aby si zaobstaral vývozné povolenie v prípade podozrenia, že tovar môže skončiť cez tretie krajiny v Rusku - hoci to ani nemusí byť tovar dvojakého použitia. „Zatvárame tým zadné vrátka reexportu,“ zdôraznil Lipavský.



V poradí 18. súbor sankcií voči Rusku, ktorý schválili veľvyslanci štátov EÚ v piatok ráno, je podľa šéfky diplomacie EÚ Kaji Kallasovej jedným z doteraz najtvrdších. Slovensko ho podľa premiéra Roberta Fica vetovalo celkom šesťkrát. Svoj postoj v piatok zmenilo, lebo už podľa Fica sú k dispozícii písomné záväzky EK podpísané jej predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou a kolégiom komisárov, ktoré sa týkajú plánu zastaviť dodávky ruského plynu do EÚ od roku 2028. Práve garanciami od EK týkajúcimi sa energetických surovín Slovensko podmieňovalo svoj súhlas s 18. sankčným balíkom.





