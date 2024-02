Fiala odmieta kritiku opozície pre chybu v majetkovom priznaní

Praha 8. februára (TASR) - Rozruch českej opozície okolo vkladu premiéra Petra Fialu do družstevnej záložne a následnej chyby v majetkovom priznaní je podľa neho len jej snahou vyrobiť kauzu za každú cenu. Vyhlásil to vo štvrtok v Poslaneckej snemovni, kde sa opozičné hnutia pokúsili otvoriť mimoriadnu schôdzu. Záložňu považujú za pochybnú, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Pán Fiala je úplne nekompetentný nielen ako politik a predseda vlády, ale aj ako správca vlastných peňazí. Je naozaj desivé, že človek, ktorý nemá ani elementárnu finančnú gramotnosť, môže robiť premiéra ČR. Vlastne podľa toho to v našej krajine vyzerá," vyhlásil predseda hnutia ANO Andrej Babiš.



Podľa neho je tiež možné, Fiala vedel, čo robí a milión uložený v záložni je len zásterkou za niečo iné. Podnikateľskú družstevnú záložňu označil za "práčku na peniaze". Premiéra vyzval, aby zverejnil svoje daňové priznania od roku 2011, teda predtým, než vstúpil do politiky.



Fiala sa voči obvineniam z nekalých finančných tokov ostro ohradil. "Rozoberanie mojej finančnej situácie sa neopiera o nič reálne, ale je snahou politickej opozície vyrobiť kauzu za každú cenu... Jediné, čo je reálne, je chyba v priznaní o strete záujmov," povedal predseda vlády s tým, že to dostatočne vysvetlil a napravil. Podľa jeho slov sa nemá za čo hanbiť a ani čo skrývať.



Server Seznam Zprávy nedávno upozornil, že Fiala si v júni 2015 založil na odporúčanie známeho účet v Podnikateľskej družstevnej záložni, kam vložil milión českých korún. Neuviedol to však vo svojom majetkovom priznaní. Server tiež poukázal na viaceré pochybnosti týkajúce sa záložne - je údajne len exkluzívnym klubom pre pozvaných, nezarába a peniaze sa tam nosili či vynášali v kufroch. Financie si do nej ukladali viacerí politici ODS.



Premiér si tam podľa neho vložil úspory v rámci diverzifikácie, a to na odporúčanie svojho známeho, ktorému veril. Neuvedomil si tiež, že účet v záložni zároveň znamená podiel, ktorý je povinný priznať. Za túto údajnú "chybu" sa ospravedlnil. Dodal, že to vo všetkých dokumentoch napravil. Účet tam zrušil v roku 2020.



Fialovi hrozí pokuta 50.000 korún a priestupkové konanie pre porušenie zákona o strete záujmov. Je možné, že jeho chyba už bude premlčaná. Ak by to tak bolo, Fiala avizoval, že túto čiastku daruje na charitu a situáciu tým považuje za vyriešenú. Tento postoj zdieľajú aj jeho partneri vo vláde. Koaliční poslanci preto vo štvrtok neumožnili svojimi hlasmi mimoriadnu schôdzu otvoriť.