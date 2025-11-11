Fiala odmieta, že by jeho vláda odďaľovala vznik novej

< sekcia Zahraničie
Niektorí ministri v demisii už avizovali, že rozhodnutie o tom, či končiaca vláda návrh rozpočtu do snemovne pošle, by mohlo padnúť tento týždeň v stredu na jej rokovaní.
TASR
Praha 11. novembra (TASR) - Český premiér v demisii Petr Fiala odmietol, že by jeho vláda odďaľovala vznik novej tým, že zatiaľ neposlala návrh štátneho rozpočtu do Poslaneckej snemovne. Od vlády Petra Fialu to požaduje hnutie ANO, SPD a Motoristi sebe. Reagoval na utorkové video predsedu hnutia ANO Andreja Babiša, v ktorom pravdepodobný budúci český premiér opakovane tvrdil, že Fialov kabinet celý proces zdržiava, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Nemôžeme pracovať, pretože Fialova vláda neposlala do snemovne návrh ich rozpočtu, ktorý tam už raz poslala 30. septembra a teraz to odmieta. Zajtra by mal zasadnúť rozpočtový výbor, ktorý o tom mohol rokovať, ale tým, že to neposlali, tak o tom rokovať nebude, takže sme zase stratili týždeň. Ak budete počuť, kto čo zdržiava, tak sú to, samozrejme, oni,“ odkázal Babiš svojim sledovateľom na sociálnych sieťach.
Šéf ANO po poslednej schôdzke s prezidentom Petrom Pavlom avizoval, že nominácie na členov vlády prinesie na Pražský hrad až po podpise koaličnej zmluvy, dokončení programového vyhlásenia vlády a prerokovaní rozpočtu. Kým prvé dva kroky už strany splnili, k rozpočtu sa zatiaľ nedostali. Podľa strán vznikajúcej vlády Fialov kabinet rokovanie o rozpočte úmyselne zdržiava a spôsobuje tým škody.
Fiala tieto výhrady odmieta. „Ukazuje sa, že sami žiadny rozpočet pripravený nemajú a nevedia si s tým rady. Vzhľadom na to, že výbory v snemovni sa ustanovujú až tento týždeň, žiadne nami spôsobené oneskorenie v rokovaní o rozpočte vzniknúť nemohlo,“ napísal Fiala na sociálnej sieti X. Dodal, že vznik novej českej vlády nepredlžuje jeho kabinet, ale neschopnosť Babiša vyriešiť vlastný konflikt záujmov. Výroky politikov z hnutia ANO týkajúce sa návrhu rozpočtu sa to podľa jeho slov snažia len zakryť.
Podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček kritizoval, že si poslanci ODS kládli podmienky, za ktorých by vláda rozpočet do dolnej komory poslala. „Nutne potrebujeme, aby vláda vložila rozpočet do snemovne. Nemám informáciu, že by tak mali urobiť s výnimkou toho, že minister (Zbyněk) Stanjura si začal klásť nejaké nezmyselné podmienky,“ povedal Havlíček v utorok pred rokovaním. Končiaci minister financií minulý týždeň vyhlásil, že kabinet rozpočet predloží v prípade, ak sa nová vláda zaviaže, že v ňom nezníži výdavky na obranu alebo pôžičku na dostavbu jadrovej elektrárne Dukovany.
