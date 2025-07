Fiala odmietol Ficovu výzvu na spoločné rokovania vlád

Praha 14. júla (TASR) - Český premiér Petr Fiala v pondelok odmietol výzvu predsedu slovenskej vlády Roberta Fica na obnovenie spoločných rokovaní českého a slovenského kabinetu. Podľa neho súčasná spolupráca na úrovni ministrov postačuje. Informuje o tom TASR na základe správy stanice ČT24.



Fiala zároveň odmietol tvrdenie, že by zasahoval do vnútorných záležitostí Slovenska tým, že Fica vyzval na neblokovanie 18. balíka sankcií Európskej únie proti Rusku.



Slovenský premiér v pondelkovom liste žiadal českého kolegu o rešpektovanie „slovenského národno-štátneho záujmu“ v snahe získať garancie dostatku zemného plynu za rozumné ceny aj po roku 2028. Zároveň mu navrhol čo najskoršie spoločné rokovanie slovenskej a českej vlády.



„Návrh 18. sankčného balíka sme spojili s návrhom Európskej komisie zastaviť od 1. januára 2028 akékoľvek dodávky ruského plynu a žiadame relevantných hráčov, aby SR poskytli potrebné garancie, že po 1. januári 2028 bude mať SR dostatok plynu za rozumné ceny. Ide o slovenský národno-štátny záujem. Žiadam Vás, aby ste ho rešpektovali,“ napísal Fico v liste.



Poukázal tiež na to, že rovnako ako Fiala zastáva názor o blízkom vzťahu Slovenskej a Českej republiky. „Najlepšou odpoveďou na zbytočnú nervozitu v medzinárodnom priestore by bolo spoločné rokovanie vlády SR a ČR, na ktoré Vás v čo najkratšom čase pozývam na územie Slovenskej republiky,“ dodal Fico.



Česko v marci minulého roka oznámilo, že v reakcii na zahraničnú politiku SR odkladá česko-slovenské medzivládne konzultácie.