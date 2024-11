Fiala odsúdil útoky na Izraelčanov v Amsterdame

Praha/Budapešť 8. novembra (TASR) - Český premiér Petr Fiala odsúdil útoky na fanúšikov izraelského futbalového klubu Maccabi Tel Aviv, ku ktorým došlo vo štvrtok v Amsterdame po zápase s klubom Ajax Amsterdam. Fiala na sociálnej sieti X napísal, že šíreniu antisemitizmu sa nemožno len prizerať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dôrazne odsudzujem antisemitské útoky v Amsterdame. Presne toto mám na mysli, keď hovorím o nezvládnutej migrácii do Európy. Nesmieme sa len prizerať šíreniu antisemitizmu a násilia, ale musíme sa starať o bezpečnosť svojich občanov," uviedol predseda českej vlády, ktorý je aktuálne na neformálnom summite EÚ v Budapešti.



Útoky na izraelských fanúšikov odsúdil aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. "Zajtra si pripomíname Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu aj históriu, ktorá by sa nemala opakovať. Napriek tomu došlo v Amsterdame k násiliu na izraelských fanúšikoch, ktoré hlboko odsudzujem," napísal na sieti X. Násilie, nenávisť a antisemitizmus nemajú v Európe ani na svete miesto, dodal Lipavský.



Na zápas Európskej ligy do Amsterdamu podľa odhadov vycestovalo približne 3000 Izraelčanov. Izraelský denník Haarec tvrdí, že v Amsterdame ich vo štvrtok večer po vysokej prehre izraelského klubu (0:5) napadli na rôznych miestach maskovaní útočníci, pričom údajne išlo o koordinované útoky.



Zadržaných bolo podľa polície až 62 osôb, popoludní amsterdamská polícia spresnila, že vo väzbe je desať ľudí. AFP uvádza, že päť osôb hospitalizovali. Útočníci podľa jedného z fanúšikov vykrikovali v arabčine protiizraelské a propalestínske heslá.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)