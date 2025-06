Fiala: Opozícia chce hlasovaním o nedôvere zakryť vlastné problémy

Praha 17. júna (TASR) - Skutočným dôvodom na zvolanie mimoriadnej schôdze Poslaneckej snemovne, kde chce opozícia vysloviť vláde nedôveru, je podľa českého premiéra Petra Fialu jej snaha zakryť vlastné problémy. Týka sa to podľa neho najmä kauzy Čapí hnízdo, v ktorej je obžalovaný predseda ANO Andrej Babiš. Povedal to v utorok na mimoriadnej schôdzi. Dodal, že jeho vláda má dobré výsledky, a preto si dôveru poslancov zaslúži, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V súvislosti s bitcoinovou kauzou vláda podľa Fialu robí to, čo má. Pripomenul, že exminister spravodlivosti Pavel Blažek vyvodil politickú zodpovednosť a ďalej sa pracuje na tom, aby sa všetko vysvetlilo. Napriek rýchlej reakcii Blažka sa však už dôvera ľudí vo verejné inštitúcia narušila, priznal Fiala. „Rozumiem tomu, lebo to bola práve naša vláda, ktorá si povedala, že štát už nesmie opakovať chyby, ktoré sa stali napríklad v covidovej ére,“ povedal premiér a narážal tým na vládnutie Andreja Babiša.



Zopakoval, že vláda naďalej požaduje vyšetrenie kauzy a nechce nič zamlčiavať. „Nič nezametáme pod koberec... Vieme, ako krehká je u nás dôvera v štát, ako ľahko sa dá stratiť a ako dlho trvá, kým sa podarí každú chybu napraviť,“ uviedol. Opozícia však túto schôdzu podľa neho nezvolala pre bitcoinovú kauzu, ale aby zakryla vlastné problémy.



„Opozícia sa snaží vytvoriť dojem, ktorý by mal prekryť jej vlastné problémy a mám na mysli problém predsedu hnutia ANO, ktorý aktuálne stojí pred súdom z dôvodu vážneho obvinenia z dotačného podvodu,“ podotkol Fiala s tým, že z vládnych strán nie je nikto z ničoho obvinený. „Aby sa nepísalo o jeho problémoch, musí sa písať o našich,“ dodal.



Potom vymenúval úspechy, ktoré sa podľa neho podarilo jeho vláde dosiahnuť. Menoval napríklad zdravšie verejné financie, silnejšiu ekonomiku, rekordné investície, lepšiu energetickú bezpečnosť, stabilizovaný dôchodkový systém, nové cesty a diaľnice či zmeny v školstve. Dodal, že štát je za jeho vlády efektívnejší a Česku sa tiež vrátil rešpekt v medzinárodnom prostredí.



„Je správne, že ste prísni, že kladiete otázky. Som presvedčený, že sme na tieto otázky odpovedali činmi a konkrétnymi krokmi. Nikdy sme netvrdili, že nerobíme chyby, ale vždy sme boli pripravení za ne niesť zodpovednosť,“ uzavrel svoj prejav Fiala.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)