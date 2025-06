Fiala: Opozícia sa snaží urobiť z bitcoinov kauzu obrovských rozmerov

Praha 9. júna (TASR) - Opozícia sa podľa českého premiéra Petra Fialu snaží z prijatia bitcoinov na ministerstve spravodlivosti urobiť kauzu obrovských rozmerov, ktoré tento prípad podľa neho nemá. Verí, že budúca ministerka spravodlivosti Eva Decroix objasní všetky okolnosti, na ktoré sa politici aj verejnosť pýtajú. Povedal to v pondelok po návšteve chirurgickej kliniky v Brne, informuje spravodajkyňa TASR.



Fiala si nemyslí, že by mal rezignovať aj minister financií Zbyněk Stanjura, ako to požaduje opozícia. „Stala sa chyba na ministerstve spravodlivosti - zlé vyhodnotenie situácie a podcenenie eticko-politického rozmeru prijatia daru. Z toho sme okamžite vyvodili politickú zodpovednosť a pán minister spravodlivosti Pavel Blažek rezignoval. Nevidím dôvod na ďalšie kroky, ale vidím, že sa opozícia z toho snaží urobiť obrovskú kauzu... K tomu nie je možné mlčať, ten príbeh taký rozmer nemá,“ zdôraznil český premiér a predseda strany ODS, z ktorej bol aj Blažek.



Na otázku, či by nebolo v súčasnej situácii lepšie, aby Blažka nahradil nestranný úradník, odpovedal, že si to nemyslí. Je podľa neho potrebné objasniť zlyhanie v rezorte a nájsť odpovede na niektoré otázky v krátkom čase, čo Decroix sľúbila.



ODS sa podľa premiéra stavia ku kauze od začiatku čelom. Pripustil, že pri prijímaní daru nebola dostatočným spôsobom zohľadnená minulosť darcu a neboli ani preverené niektoré skutočnosti, ktoré mali byť.



Potvrdil, že jeho strana pristúpi na rokovanie s hnutím STAN, ktoré chce vedieť ďalšie podrobnosti ku kauze ešte pred avizovaným hlasovaním o vyslovení nedôvery vláde. To chce iniciovať opozičné hnutie ANO. „Nie je dôvod vyhýbať sa akejkoľvek schôdzke, takže radi sa s kolegami zo STAN stretneme,“ povedal Fiala s tým, že schôdzka by sa mala uskutočniť zrejme tento týždeň.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)