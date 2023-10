Fiala: Opozičná kritika vlády je len závisť

Praha 17. októbra (TASR) - Kritika vlády opozičným hnutím ANO je podľa českého premiéra Petra Fialu v skutočnosti závisťou a strachom z toho, že jeho kabinet je úspešnejší než predchádzajúci vedený Andrejom Babišom. Fiala tak reagoval na Babišove slová o tom, že súčasná vláda je arogantná a nekompetentná a pre českých občanov nerobí nič, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Moja vláda je vládou na svojom mieste. Úspešne meníme ČR k lepšiemu a naprávame nečinnosť či dokonca zlyhanie predchádzajúcej vlády," vyhlásil Fiala. Potom postupne vymenovával 70 úspechov svojej vlády. Dodal, že kontrast medzi jeho a Babišovou vládou už nemôže byť väčší.



"Zatiaľ čo naša vláda spravuje základy našej krajiny a investuje do strategických oblastí, aby sme boli pripravení na budúcnosť, tak vláda Andreja Babiša nerobila nič pre našu bezpečnosť a prosperitu a svojou nečinnosťou a chaotickými rozhodnutiami ju naopak ohrozovala," kritizoval šéfa ANO český premiér.



Zopakoval, že minister vnútra Vít Rakušan, pre ktorého údajnú spojitosť s kauzou Dozimetr hnutie ANO parlamentnú schôdzu iniciovalo, má jeho dôveru. S touto kauzou môže byť podľa premiéra spojený len v divokých snoch. Zato je do nej podľa jeho slov zapletená tieňová ministerka vnútra hnutia ANO Jana Mračková Vildumetzová. Fiala tiež vyzdvihol Rakušanove kroky proti nelegálnej migrácii v Európe, v čom má podľa premiéra dobré výsledky, a preto mu opozícia nemôže prísť na meno.



Opozícia sa na mimoriadnej schôdzi pokúsi vysloviť vláde nedôveru už tretíkrát v tomto volebnom období. Podľa premiéra to všetkých stojí čas a energiu, ktorú mohli venovať napríklad hlasovaniu o zákonoch, ktoré pre pravidelné obštrukcie opozície v snemovni čakajú niekoľko mesiacov.



Babiš v úvode schôdze vyhlásil, že Fialova vláda zradila českých občanov a pre svoju neschopnosť a aroganciu by mala čo najskôr skončiť. Za jeden z dôvodov označil porušovanie sľubov, zvyšovanie daní, osekávanie dôchodkov, neriešenie migrácie či málo dostupnú zdravotnú starostlivosť pre občanov. Kauza Dozimetr je podľa neho len "poslednou kvapkou".