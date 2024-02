P. Fiala: V. Orbán dal prednosť spoločnému postupu

Praha/Brusel 1. februára (TASR) - Za zmenou postoja Maďarska v otázke revízie viacročného finančného rámca EÚ na štvrtkovom stretnutí lídrov členských štátov v Bruseli netreba podľa českého premiéra hľadať záhady. Ukazuje sa, že v kľúčových veciach sa EÚ dokáže dohodnúť, čo navonok vysiela silný signál, vyhlásil Petr Fiala po skončení summitu, informuje spravodajkyňa TASR.



"Diplomaticky by som to formuloval tak, že nie je príjemné byť sám, a to si každý postupne uvedomí. Nehľadajme za všetkým zákulisné dohody a nejaké záhady. Všetko má nejaký vývoj... Viktor Orbán dal nakoniec prednosť – a je to dobre - spoločnému postupu a dohode než nejakej osamelej ceste," komentoval zmenu postoja Maďarska Fiala.



Podľa jeho slov sa mnoho lídrov rôznym spôsobom snažilo o dosiahnutie dohody so všetkými 27 členskými štátmi. Tento proces prebiehal od decembra a štvrtková dohoda nie je výsledkom dvoch či troch rokovaní, ale celého procesu, priblížil zákulisie rokovaní Fiala.



Zhodu označil sa dobrú správu pre ČR, EÚ aj Ukrajinu. "Je to dôležité v tom, že v kľúčových veciach sa dokážeme dohodnúť. Dokážeme sa naďalej zhodnúť na podpore Ukrajiny, na garantovaní finančnej pomoci pre Ukrajinu. To je signál, ktorý EÚ vysiela navonok a je to veľmi silný signál," myslí si český premiér. Ocenil, že revízia je úsporná a zacielená na konkrétne oblasti.



Okrem tejto témy lídri EÚ podľa jeho slov diskutovali aj o spôsobe, akým by bola EÚ schopná v budúcnosti zaisťovať vojenskú pomoc Ukrajine, o situácii na Blízkom východe či o demonštráciách farmárov, ktoré sa konali vo štvrtok priamo v Bruseli.



K tejto téme sa podľa neho vrátia na budúcom zasadnutí. "Musíme si všímať, aké sú ich argumenty a musíme niečo zmeniť," povedal predseda českej vlády. Dôležité podľa neho je udržať európske poľnohospodárstvo konkurencieschopné, aby zároveň spĺňalo ekologické štandardy a nebolo preregulované.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)