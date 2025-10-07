< sekcia Zahraničie
Fiala oznámil, že už nebude kandidovať na predsedu ODS
Autor TASR
Praha 7. októbra (TASR) - Český premiér a predseda Občianskej demokratickej strany (ODS) Petr Fiala v utorok na výkonnej rade strany oznámil, že na nadchádzajúcom kongrese nebude kandidovať na predsedu. TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz.
„K politike patrí aj zodpovednosť. Koalícia SPOLU voľby nevyhrala. Zodpovednosť za výsledok som niesol ja ako líder. Preto som sa rozhodol znovu nekandidovať na predsedu ODS a oboznámil som s týmto svojím rozhodnutím členov výkonnej rady. Ďakujem vám za podporu, bola to skvelá jazda,“ vyhlásil Fiala na sociálnej sieti X.
Kongres strany bol pôvodne naplánovaný na jar budúceho roka, no podpredseda strany a minister dopravy Martin Kupka uvádza, že by sa mohol posunúť už na január 2026. Podľa webu Novinky.cz existujú náznaky, že na čele ODS by práve Kupka mohol nahradiť Fialu. Ďalším potenciálnym kandidátom je aj hajtman Martin Kuba, ktorý vlani vo voľbách získal pre stranu 47 percent hlasov v Juhočeskom kraji. Kuba v tohtoročných voľbách do snemovne nekandidoval a nemá poslanecký mandát.
ODS sa uchádzala o priazeň voličov v októbrových voľbách do Poslaneckej Snemovne ČR v rámci koalície SPOLU so stranami KDU-ČSL a TOP 09. Vo voľbách skončila na druhom mieste za hnutím ANO so ziskom 23,3 percenta. Program ODS bude v snemovni presadzovať 26 poslancov, KDU-ČSL získala 16 mandátov a TOP 09 deväť. Niektorí občianski demokrati však považujú rozloženie síl za nespravodlivé a vyjadrili záujem o ukončenie spolupráce v koalícii, píšu Novinky.cz.
