Fiala po schôdzke so Šimečkom: Vzťahy ČR so SR sú na výbornej úrovni

Praha 8. marca (TASR) - Vzťahy medzi Českou republikou a Slovenskom sú na výbornej úrovni. Uviedol to český premiér Petr Fiala v piatok po stretnutí s predsedom opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michalom Šimečkom, informuje TASR.



"V Kramářovej vile (v Prahe) som privítal Michala Šimečku, s ktorým sa zhodujeme v otázkach zahraničnej politiky. Vieme, kto je agresor a kto je obeť, a tiež vieme, komu je nutné pomáhať," napísal český premiér v príspevku na sociálnej sieti.



Fiala sa so Šimečkom zhodol aj na tom, že SR a ČR majú množstvo spoločných záujmov a projektov, napríklad v energetike alebo v dopravnej infraštruktúre. "Je v záujme nás všetkých, aby Česi a Slováci spolupracovali a rozvíjali vzájomné vzťahy," uzavrel.



Šimečka, podpredseda Národnej rady SR, po schôdzke uviedol, že český premiér je veľkým priateľom Slovenska a zodpovedným európskym štátnikom. "Ja som mu tlmočil jeden hlavný odkaz – Slovensko nie je iba (premiér) Robert Fico," dodal.



Podľa predsedu PS má obrovské množstvo ľudí na Slovensku "jasne proeurópske a prozápadné myslenie, váži si naše partnerstvo a pristupuje zodpovedne k tomu, čo sa deje v našom susedstve, vrátane pomoci Ukrajine". "Zároveň som ocenil líderstvo a iniciatívu premiéra Fialu v tejto oblasti," pokračoval.



Vzťahy medzi oboma krajinami sú také hlboké a dôležité, že ich nesmie ohroziť žiadna vláda, vyhlásil Šimečka. "Chápem úprimný signál, ktorý nám vyslala česká vláda, aj to je predsa úlohou najbližších partnerov. Som si úplne istý, že spoločnými silami prekonáme aj tento náročný okamih a osobne som pripravený spraviť všetko preto, aby naše vzťahy prosperovali," dodal.



Česko tento týždeň v reakcii na postoj SR k vojne na Ukrajine odložilo česko-slovenské medzivládne konzultácie. Spoločné zasadnutie vlád, ktoré sa malo uskutočniť na prelome apríla a mája v ČR, nebude. Premiér SR Robert Fico reagoval, že rozhodnutie českej vlády neovplyvní suverénnu slovenskú zahraničnú politiku a predstavitelia českého kabinetu sú na Slovensku naďalej vítaní.