Fiala po troch rokoch vládnutia: Plníme 93 percent stanovených cieľov

Praha 28. novembra (TASR) — Česká vláda tri roky po nástupe k moci plní 93 percent cieľov, ktoré si dala do programového vyhlásenia. Piatimi prioritami, ktoré sa podarilo alebo podarí splniť, sú predloženie dôchodkovej reformy, začatie tendra na dostavbu jadrovej elektrárne Temelín, postavenie 200 kilometrov nových diaľnic, zavedenie elektronického občianskeho a vodičského preukazu a revízia učiva na základných a stredných školách, povedal vo štvrtok český premiér a predseda ODS Petr Fiala. TASR o tom informuje s odvolaním sa na portál iDNES.cz



Za priority do konca volebného obdobia označil Fiala prijatie novely zákonníka práce, ktorá má oživiť pracovný trh, ako aj uzavretie zmluvy na stavbu dvoch blokov jadrovej elektrárne Dukovany.



"Veľmi dobre vnímame, že sa niektorým ľuďom darí horšie. Robíme kroky na to, aby ľudia mali vyššiu mzdu, podnikatelia mali lepšie podmienky pre podnikanie a aby sa ľudia cítili bezpečne," zdôraznil predseda vlády.



Fiala priznal, že jedna z jeho priorít - zavedenie takzvanej legislatívnej daňovej brzdy - splnená nebola a nebude, pretože nemá ústavnú väčšinu. Tiež ho mrzí, že sa zatiaľ nepodarilo zvládnuť digitalizáciu stavebného konania, čo podľa neho neoprávnene vrhlo zlé svetlo na digitalizáciu ako takú.



Minister vnútra a šéf hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan pripomenul, že koalícii sa podarilo presadiť korešpondenčnú voľbu pre Čechov žijúcich v zahraničí.



Ešte pred bilančnou tlačovou konferenciou svojej vlády sa Fiala stretol aj so šéfom Pirátov Zdenkom Hřibom. Jeho vládu pôvodne vytvorilo päť strán, no po odvolaní Ivana Bartoša z pozície ministra pre miestny rozvoj pre nevydarenú digitalizáciu stavebného konania ju opustili Piráti, ktorí sa na jej činnosti podieľali takmer tri roky.



Pri vzniku programového vyhlásenia nemohla podľa premiéra vláda počítať s agresiou Ruska voči Ukrajine, pre ktorú prišli do Česka státisíce utečencov z napadnutej krajiny a získali dočasnú ochranu. "Museli sme sa vyrovnávať s energetickou krízou aj s utečeneckou vlnou," dodal Fiala.