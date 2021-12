Fiala podá žalobu na Zemana, ak nevymenuje celú navrhnutú vládu

Praha 8. decembra (TASR) - Designovaný český premiér Petr Fiala potvrdil, že podá kompetenčnú žalobu na Ústavný súd, ak prezident Miloš Zeman nevymenuje celú jeho vládu. Fiala to povedal v rozhovore pre Českú televíziu (ČT).



"Stále verím, že vláda bude vymenovaná ako celok. Ak by pán prezident trval na výhradách voči jednému kandidátovi (na ministra), tak by som považoval za potrebné podať kompetenčnú žalobu (na Ústavný súd ČR), aby sa raz a navždy objasnilo, aké sú právomoci prezidenta a aké sú právomoci premiéra v tejto veci," povedal pre ČT Fiala.



Podľa českého Deníka N má Zeman zrejme výhrady voči navrhovanému ministrovi zahraničných vecí, ktorým by mal byť Jan Lipavský z hnutia Piráti. Podľa rádia Frekvence 1 Zeman Lipavskému odporučil, aby sa o post neuchádzal. Prezidentská kancelária to odmietla oficiálne komentovať.