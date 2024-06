Fiala: Podpaľačský útok na autobusy zrejme zorganizovali v Rusku

Praha 10. júna (TASR) - Sprísnené bezpečnostné opatrenia, ktoré v Prahe počas víkendu zaviedla česká polícia, súviseli s nedokončeným podpaľačským útokom na autobusy pražského dopravného podniku, ktorý sa stal minulý týždeň. Podľa českého premiéra Petra Fialu bol zrejme organizovaný a financovaný z Ruska. Povedal to po pondelkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady štátu. Ide podľa neho o súčasť hybridnej vojny, ktorú Rusko vedie proti Západu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Na základe informácií, ktoré máme, je nielen možné, ale aj veľmi pravdepodobné, že do tohto prípadu je zapojené Rusko. Polícia všetko naďalej vyšetruje, včas boli prijaté bezpečnostné opatrenia," povedal Fiala. Dodal, že v posledných týždňoch sa vo viacerých krajinách objavili informácie, že ruské tajné služby môžu byť zapojené do sabotáží po celej Európe.



Rusko sa podľa českého premiéra opakovane snaží rozosievať nepokoj a podkopávať dôveru občanov v štát. Podotkol, že ČR s tým už má skúsenosti, a pripomenul kauzu výbuchu muničného skladu vo Vrběticiach. Dodal, že takéto útoky sú súčasťou hybridnej vojny a Česko sa pred tým musí brániť.



Podľa ministra vnútra Víta Rakušana v Európe prestáva byť výnimkou, keď Rusko aj takýmto spôsobom zasahuje na území cudzích štátov. "ČR je vo svojich pozíciách čitateľná, preto nie je vylúčené, že aj my sa môžeme stať cieľom takých útokov," upozornil šéf rezortu vnútra.



K útoku došlo podľa českého policajného prezidenta Martina Vondráška zo stredy na štvrtok, útočníkom bol 26-ročný cudzinec. Podľa českého Deníka N muž minulý týždeň v Prahe 9 polial autobusy benzínom a utiekol.



Polícia po ňom od piatka pátrala, zadržala ho po piatich dňoch jeho pobytu v Prahe. Bol obvinený z trestného činu teroristického útoku a hrozí mu 12 až 20 rokov za mrežami alebo aj výnimočný trest vo výške 20 až 30 rokov, prípadne doživotie.



V tejto súvislosti česká polícia v noci na nedeľu posilnila na verejných miestach bezpečnostné opatrenia. Podľa Rakušana boli len preventívne. Dodal, že v súčasnosti nehrozí občanom žiadne akútne nebezpečenstvo.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)