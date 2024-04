Fiala: Politika SR k vojne na Ukrajine ohrozuje bezpečnosť Európy

Praha 4. apríla (TASR) - Politika vlády SR nesúca sa v znamení stretnutia slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovov či výziev na mier na Ukrajine "za každú cenu" ohrozuje bezpečnosť Európy. Vyhlásil to český premiér Petr Fiala v rozhovore pre televíziu CNN Prima NEWS odvysielanom v stredu večer, informuje TASR.



"Hráme o bezpečnosť a osud celej Európy. Ak sa niekto stretáva s ruským ministrom zahraničných vecí Lavrovom a hovorí o mieri za každú cenu, tak to nie je politika, o ktorej by som mohol mlčať. Takáto politika podľa môjho názoru ohrozuje aj bezpečnosť Európy," vyhlásil Fiala.



Zároveň zdôraznil, že nepovažuje nedávne rozhodnutie českej vlády prerušiť na neurčito medzivládne rokovania so slovenskou vládou za zasahovanie do vnútropolitických záležitostí SR.



Fiala v rozhovore povedal, že aj on chce mier. "Trvalý mier sa dá dosiahnuť len tak, že ukážeme svoju silu a že dokážeme Ukrajine pomôcť, aby sa ubránila ruskej agresii," uviedol. Zároveň dodal, že takýto názor zastáva väčšina západných krajín.



Český premiér v rozhovore okrem toho oznámil, že Česko vyčlenilo stovky miliónov českých korún na svoju iniciatívu nákupu munície pre Ukrajinu z tretích štátov. "Naša vláda vyčlenila vyššie stovky miliónov korún, čo zhruba zodpovedá podielu, ktorý by krajina našej veľkosti a prosperity mala vložiť," povedal.



Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský predtým priblížil, že Česku sa už podarilo získať financie na nákup prvých 300.000 kusov munície. O ďalšom pol milióne kusov sa rokuje. K českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu sa pridalo viacero krajín vrátane Kanady, Nemecka či Poľska.