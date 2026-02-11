< sekcia Zahraničie
Fiala poprel kandidatúru do Senátu či na prezidenta,založil think-tank
Autor TASR
Praha 11. februára (TASR) - Bývalý český premiér Petr Fiala poprel, že by sa na jeseň chystal kandidovať do Senátu alebo že by sa o dva roky uchádzal o prezidentskú funkciu. Na sociálnej sieti X v stredu oznámil, že založil think-tank Politické fórum, pomocou ktorého chce najmä medzi mladými rozvíjať a popularizovať myšlienky slobody a demokracie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Na to, aby som bol v politike a verejnom živote aktívny, nepotrebujem mať nutne v každej chvíli nejaké funkcie. Spoločne so svojimi spolupracovníkmi som sa rozhodol založiť Politické fórum z. ú. - think-tank, ktorý nemá ambíciu konkurovať politickým stranám. Cieľom je vytvárať otvorený priestor pre všetkých, ktorým záleží na demokratickej, slobodnej a prosperujúcej Českej republike,“ oznámil expremiér.
Naďalej bude poslancom a do iných funkcií sa v tejto chvíli kandidovať nechystá, ako ho k tomu vyzývali jeho priaznivci či niektorí spolustraníci. „Nebudem kandidovať do Senátu ani sa usilovať o kandidatúru v prezidentských voľbách. Niekoľkokrát som povedal, že prezident (Petr) Pavel robí svoju prácu dobre a na týchto slovách nemám čo meniť. Moja prípadná kandidatúra by len trieštila hlasy prozápadných a prodemokratických voličov a napomáhala silám, ktoré sa snažia oslabiť demokraciu, slobodu a nezávislosť našej krajiny,“ vysvetlil svoj postoj.
Dodal, že cieľom jeho nového think-tanku je motivovať najmä mladých ľudí, aby im nebolo jedno, čo sa okolo nich deje, zaujímali sa o verejné dianie a mali chuť venovať sa politike. „Budeme organizovať diskusie, stretnutia, konferencie a, samozrejme, ponúkať kvalitný hodnotový obsah na sociálnych sieťach,“ doplnil Fiala.
