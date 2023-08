Fiala: Pražská jar bola ilúzia, Moskva nikdy nechcela dopustiť reformy

Praha 21. augusta (TASR) - Pražská jar sa zakladala na viere, že naše národy majú svoj osud vo svojich rukách a môžu sa rozhodnúť, akou cestou pôjdu. Bola to však od začiatku ilúzia, Moskva nikdy nechcela dopustiť skutočne reformy. Pokus v roku 1968 bol však užitočný a naučil nás, že sloboda je tu buď pre všetkých alebo pre nikoho. Pri spomienke na udalosti z 21. augusta 1968 to v pondelok povedal český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Slobodu budeme mať buď celú vrátane všetkých rizík, nepríjemností a skúšok, ktoré so sebou prináša alebo ju nebudeme mať vôbec. Aj to nám pripomína dnešné výročie," vyhlásil Fiala. Ten, kto nemá v úcte slobodu, bude podľa neho vždy v pokušení ju prekrúcať a obmedzovať. Ľudia by si ju mali vážiť, lebo jej trvanie nie je samozrejmé, myslí si Fiala.



Predseda Senátu Miloš Vystrčil vyhlásil, že český národ je slobodomyseľný a hrdý a nikdy sa nevzdáva. "21. augusta 1968 prišli tanky, nasledovali mŕtvi a ranení a s tým jasné pripomenutie a varovanie, že sme národom odsúdeným slúžiť a poslúchať. My sme sa však nevzdali, náš plamienok túžby po slobode nikdy nevyhasol," povedal šéf Senátu.



Predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová hovorila predovšetkým o obetiach a tiež o paralele medzi inváziou do Československa a aktuálnou vojnou Ruska proti Ukrajine. "Zabúdať nemôžeme a nesmieme ani na obete trvajúcej ruskej agresie na Ukrajine. Najlepší spôsob, ako si uctiť pamiatku všetkých obetí tyranií minulých, je vytrvať v podpore bojovníkov proti tyraniám súčasným," dodala šéfka snemovne.



Českí ústavní činitelia si pri tradičnom pietnom akte uctili pamiatku obetí okupácie v roku 1968. Kvety pred budovu Českého rozhlasu položil aj český prezident, pražský primátor či chargé d'affaires Slovenskej republiky Soňa Budayová.



V noci na pondelok uplynulo 55 rokov od okamihu, kedy armády piatich štátov Varšavskej zmluvy (Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska) prekročili hranice a začala sa okupácia Československej socialistickej republiky. Tanky a obrnené transportéry s bielymi inváznymi pruhmi násilne ukončili reformný a demokratizačný proces. Išlo o najväčšiu ozbrojenú akciu v Európe od konca druhej svetovej vojny.