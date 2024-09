Fiala pre chorobu zrušil svoj pondelkový program

Praha 9. septembra (TASR) - Premiér ČR Petr Fiala z dôvodu choroby zrušil svoj pondelkový program v Moravskosliezskom a Zlínskom kraji. Oznámil to v nedeľu večer na sociálnej sieti, píše TASR.



"Nie je to nič vážne, je toho teraz všade plno, tak sa to nevyhlo ani mne. Verím, že budem čo najskôr naplno späť v práci," napísal Fiala. Ochorenie nešpecifikoval.



Český premiér sa mal v pondelok spolu s ministrom školstva Mikulášom Bekom zúčastniť na slávnostnom otvorení novej budovy Ekonomickej fakulty Vysokej školy banskej – Technickej univerzity Ostrava (VŠB-TUO), priblížil spravodajský portál Novinky.cz.



Program mal naplánovaný tiež v Opave a Novom Jičíne. V meste Zlín mal navštíviť kultúrne a univerzitné centrum.