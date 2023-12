Fiala pred summitom EÚ: Nečakám krátke ani jednoduché rokovanie

Praha 13. decembra (TASR) - Český premiér Petr Fiala neočakáva krátke ani jednoduché rokovanie na summite EÚ, ktorý sa v Bruseli začne vo štvrtok. Je však podľa neho nutné pokúsiť sa nájsť zhodu aj v sporných otázkach, uviedol v stredu pred odletom. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Tentokrát neočakávam, že by rokovanie Európskej rady bolo krátke alebo jednoduché. Tém, ktoré sú zložitejšie na dohodu, je viac," povedal Fiala. Za najdiskutovanejšiu označil revíziu viacročného finančného rámca.



"ČR v tomto patrí k tým opatrnejším štátom," povedal predseda českej vlády s tým, že Česko preferuje len veľmi obmedzenú revíziu zameranú na konkrétne oblasti. Za dôležité označil, aby sa príliš nezvyšovali celkové výdaje a aby sa v rámci zmien neškrtalo v kohéznej a poľnohospodárskej politike. Navyšovať by sa podľa neho malo len v konkrétnych veciach, akou je napríklad nástroj na podporu Ukrajiny.



Téma Ukrajiny sa bude podľa Fialu prelínať vo viacerých oblastiach, o ktorých budú lídri diskutovať. Pripomenul, že EÚ sa už zaviazala k vytvoreniu nástroja, ktorým Kyjevu naviaže finančnú podporu v celkovej výške 50 miliárd eur. Tento krok zatiaľ blokuje maďarský premiér Viktor Orbán.



"Nepopieram, že situácia tento krát nie je jednoduchá. Výroky maďarských predstaviteľov a premiéra Orbána pred Európskou radou sú pomerne jasné," priznal Fiala. Na otázku, či by bol za uzavretie špeciálnej dohody medzi ostatnými členskými štátmi EÚ a Ukrajinou bez Maďarska, uviedol, že je zatiaľ predčasné hovoriť, čo sa stane, ak sa politici nedohodnú. "Musíme sa snažiť dohodnúť, to je náš základný cieľ," dodal český premiér.