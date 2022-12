Fiala: Predsedníctvo udržalo jednotu EÚ, potvrdil to aj summit

Brusel 16. decembra (TASR) - Polročnému českému predsedníctvu v Rade EÚ sa aj napriek veľkým krízam podarilo udržať jednotu členských štátov a nachádzať potrebné kompromisy. Podľa spravodajcu TASR to po skončení štvrtkového summitu EÚ v Bruseli uviedol český premiér Petr Fiala.



Premiér počas spoločnej tlačovej besedy s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou pripomenul, že je to posledný summit českého predsedníctva. Upozornil, že Česko v lete prebralo predsednícku štafetu uprostred prebiehajúcej ruskej agresie na Ukrajine a na začiatku energetickej krízy.



"Aj napriek tomu sme dokázali po celý čas udržať jednotu členských štátov a nachádzať kompromisy pre riešenie problémov, ktoré by si mnohí z nás nedokázali pred rokom vôbec predstaviť," opísal situáciu.



Dodal, že jednotný postup sa potvrdil aj vo štvrtok na summite schválením makrofinančnej pomoci Ukrajine a pri dohode lídrov na deviatom balíku sankcií proti Rusku.



Lídri EÚ poverili ministrov pre energetiku, aby v pondelok (19.12) predstavili kompromisný balík opatrení na stabilizáciu cien energií. Tento kompromis bude podľa Fialu možný, lebo aj vo štvrtok sa ešte dolaďovali rôzne technické detaily a zbližovali názorové rozdiely medzi krajinami.



Lídrom sa podarilo na summite dosiahnuť dohodu týkajúcu sa spoločných nákupov plynu a rýchlejšieho budovania infraštruktúry pre obnoviteľné zdroje energie, čo by malo v budúcnosti zaistiť dostatok dodávok plynu a energie pre občanov a podniky.



"Šlo nám o to, aby sme pri dohode o energiách pripravili podmienky pre zastropovanie cien plynu na európskej úrovni a šlo nám aj o dotiahnutie balíka ostatných vecí s tým spojených, napríklad o zaistenie makrofinančnej pomoci Ukrajine," uviedol Fiala s odkazom na finančnú pomoc vo výške 18 miliárd eur pre Ukrajinu v roku 2023 alebo vyplatenie zmrazených eurofondov pre Maďarsko.



Fiala v tejto súvislosti zdôraznil, že snahou EÚ je zaistiť, aby aj na budúci rok na tie ďalšie bol dostatok plynu, zásobníky sa včas naplnili a ceny energií zostali na udržateľnej úrovni.







