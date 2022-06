Fiala prijal Morawieckeho, vláda rokuje o energetickej bezpečnosti

Praha 3. júna (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki pricestoval v piatok na návštevu Česka. Predseda českej vlády Petr Fiala ho prijal v Kramářovej vile v pražských Hradčanoch, informuje spravodajský webový portál iDNES.cz.



Členovia českej a poľskej vlády rokujú o energetickej bezpečnosti, príprave českého predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici tohto roka, ako aj o ruskej agresii na Ukrajine. Poľsko spolu s pobaltskými štátmi presadzuje čo najtvrdšie sankcie voči režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.



Varšava i Praha tiež patria medzi hlavných podporovateľov Ukrajiny. Do Poľska zamierilo najviac ukrajinských utečencov – viac ako milión. V Česku zatiaľ dočasnú ochranu získalo vyše 363.000 Ukrajincov na úteku pred ruskou okupáciou.



Stretnutie členov oboch vlád nadviaže na návštevu premiéra Petra Fialu v Poľsku, kde rokoval o výstavbe česko-poľského plynovodu Stork II, ktorý by znížil závislosť Česka od ruského zemného plynu. Česko by sa zároveň chcelo podieľať na prevádzke poľských terminálov umožňujúcich dovoz skvapalneného zemného plynu.



"Ukrajinci bojujú aj za našu zvrchovanosť a slobodu," povedal Morawiecki počas Fialovej návštevy Poľska. "Ľudia z Ukrajiny neutekajú preto, aby si zlepšili situáciu, ale aby si zachránili život," upozornil český ministerský predseda.



Podľa konštatovania portálu iDNES.cz by mohli ministri obrany a dopravy oboch zúčastnených krajín na záver piatkového rokovania v Prahe podpísať memorandá o spolupráci.