Fiala prirovnal ruskú inváziu na Ukrajine k útoku al-Káidy na USA

Praha 31. augusta (TASR) - Český premiér Petr Fiala považuje inváziu Ruska na Ukrajine za podobný šok pre západný svet, ako bol 11. septembra 2001 teroristický útok na Svetové obchodné centrum (WTC) v New Yorku. Fiala toto prirovnanie použil v stredu na úvod medzinárodnej konferencie Forum 2000 v Prahe, informovala spravodajská stanica ČT24.



"Keď prišiel rok 2000, Západ oslavoval, ale netrvalo to dlho. Teroristi z al-Káidy zastavili tieto oslavy a priniesli obdobie nových hrozieb. Súčasný ruský útok na Ukrajinu je podobným obratom," povedal Fiala. Podľa neho Západ hrubo podcenil otázky bezpečnosti.



Český premiér pripomenul, že vojna na Ukrajine ovplyvňuje celý svet. "Ak Ukrajina, krajina so 40 miliónmi ľudí, nie je bezpečná, nikto nie je v bezpečí. Musíme myslieť na Taiwan, centrálnu Áziu či Afriku," povedal.



"Keď vidím číslo 2000 tu všade okolo, cítim nostalgiu. Rok 2000 bol symbolom nádeje, hľadeli sme do budúcnosti s veľkým optimizmom," spomenul Fiala s tým, že vtedajšiu dobu má navždy spojenú s českým prezidentom Václavom Havlom, spoluzakladateľom konferencie Forum 2000.



V Prahe sa v stredu začal 26. ročník medzinárodnej konferencie Forum 2000. Hlavnou témou je ohrozenie demokracie a reakcia naň. Jej súčasťou bude mimoriadne Fórum pre Ukrajinu, venované povojnovej budúcnosti Ukrajiny. Na konferencii sa zúčastňuje mnoho zahraničných hostí vrátane ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu, píše ČT24.