Fiala: Problémom zdravotníctva v ČR je nespokojnosť lekárov

Praha 21. septembra (TASR) - České zdravotníctvo je vo svetovom meradle na špičkovej úrovni, vyhlásil vo štvrtok na konferencii Zdravotníctvo 2024 český premiér Petra Fiala. Za jeho najväčšie aktuálne problémy považuje nedostatok liekov a nespokojnosť mladých lekárov. Obidva sa podľa neho vláda snaží riešiť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Je to vec, ktorá znervózňuje pacientov a komplikuje prácu lekárov," komentoval Fiala problém nedostatku liekov, ktorý Česko rieši už niekoľko mesiacov. Za obzvlášť citlivý označil problém s nedostupnosťou antibiotík. Podľa neho sa táto situácia nedotýka len ČR, ale postihuje celú Európu. Dôvodmi sú napríklad zvýšená chorobnosť po covidovej pandémii, výpadky na trhu, neisté plánovanie výroby či ťažké odhady dodávok liečiv, spresnil český premiér.



Na európskej úrovni sa podľa jeho slov stále hovorí o tom, ako zaistiť väčšiu nezávislosť vo výrobe liekov od Ázie, najmä od Číny. ČR však nemôže byť v tejto oblasti nikdy úplne sebestačná, myslí si Fiala. Hoci v poslednej dobe urobila vláda niektoré kroky, ktoré by situácii mohli pomôcť – napríklad zákaz reexportu liekov – problém nepovažuje za vyriešený.



Druhou z najväčších aktuálnych výziev v českom zdravotníctve je podľa premiéra nespokojnosť mladých lekárov. Zdôraznil, že na rozdiel od minulosti nejde primárne o odmeny, ale o širší komplex problémov – spôsob vzdelávania, získanie kvalifikácie či skĺbenie profesijného a súkromného života. "Dáva zmysel, že chcú viac času na odpočinok, aby vo svojom náročnom povolaní mohli podávať výkony, ktoré od nich požadujeme," pripustil.



Tento problém podľa neho odhaľuje nedostatok pracovných síl v zdravotníctve a zároveň nevyváženosť medzi primárnou a špecializovanou starostlivosťou. "Je to problém, ktorý sa nedá vyriešiť v krátkej dobe alebo jedným opatrením," dodal Fiala.



Po tom, ako Poslaneckou snemovňou prešla zmena zákonníka práce, ktorá legalizuje dobrovoľnú prácu nadčas u lekárov z pôvodných 416 na 832 hodín ročne, sa situácia vyostrila. Sekcia mladých lekárov Českej lekárskej komory pripravuje protestnú akciu – od decembra nechcú pracovať nadčas. Do protestu sa plánuje zapojiť asi štvrtina lekárov v ČR. V takom prípade by hrozilo obmedzenie niektorých typov zdravotnej starostlivosti v nemocniciach.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)