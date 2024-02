Fiala: Protest nemá s bojom za lepšie podmienky veľa spoločného

Praha 19. februára (TASR) - Pondelkový protest časti nespokojných poľnohospodárov v Prahe nemá podľa českého premiéra Petra Fialu mnoho spoločného s bojom za lepšie podmienky v agrosektore, ako to demonštranti vyhlasujú. Organizátorom podľa neho nejde o zlepšovanie kvality života v ČR a sledujú iné ciele než záujmy poľnohospodárov. Napísal to v pondelok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dnešná demonštrácia nemá s bojom za lepšie podmienky poľnohospodárov mnoho spoločného. Demonštráciu organizujú ľudia, ktorí sa netaja napríklad svojou podporou Kremľa a sledujú iné ciele než záujmy poľnohospodárov," myslí si predseda českej vlády. Zdôraznil, že od akcie sa dištancovali všetky hlavné organizácie zastupujúce farmárov v Česku.



"S tými, ktorí skutočne reprezentujú poľnohospodárov, rokujeme a diskutujeme o tom, čo naše poľnohospodárstvo potrebuje," uviedol Fiala. Naposledy sa podľa jeho slov stretli minulý týždeň vo štvrtok. "Medzi tých, ktorým ide o zlepšovanie kvality života v našej krajine a o jej prosperitu však, bohužiaľ, nepatria organizátori dnešných demonštrácií," zdôraznil premiér s tým, že to žiadne skutočné riešenia problémov farmárov neprinesie.



Vláda podľa neho chce, aby poľnohospodárstvo naďalej plnilo zásadnú úlohu v rozvoji vidieka, kvality a dostupnosti potravín a tiež starostlivosti o krajinu. Rovnako sa podľa jeho slov usiluje, aby na to mali českí farmári dobré podmienky. Dodal, že ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje rad opatrení, ktoré majú farmárom pomôcť znížiť dôsledky európskych regulácií a rozsiahlej byrokracie, ktoré sú primárnym zdrojom problémov v agrosektore naprieč Európou.



V pondelok ráno dorazili do hlavného mesta stovky traktorov a ďalších strojov, ktoré miestami komplikovali dopravu. Ministra pôdohospodárstva Marka Výborného protestujúci farmári vyzývali na demisiu. Po tom, ako mu v liste odovzdali svoje požiadavky, sa časť z nich presunula na Malostranské námestie neďaleko Poslaneckej snemovne, kde majú popoludní naplánovanú demonštráciu. Poľnohospodársku techniku nechali zaparkovanú pre ministerstvom.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)