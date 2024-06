Fiala: Prvá zásielka z českej muničnej iniciatívy je už na Ukrajine

Praha 25. júna (TASR) - Prvá zásielka munície z českej iniciatívy je už na Ukrajine. Na sociálnej sieti X to v utorok potvrdil český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Prvá zásielka munície z našej iniciatívy pred časom dorazila na Ukrajinu. Robíme, čo je potrebné," napísal predseda českej vlády. Množstvo odoslanej munície nespresnil.



V máji uviedol, že do iniciatívy sa dosiaľ zapojilo 15 členských krajín EÚ a NATO, ktoré do nej prispeli celkovou čiastkou viac než 1,6 miliardy eur. Počas svojej aprílovej cesty do Spojených štátov povedal, že k Česku sa pripojilo celkovo asi 20 krajín, vďaka ktorým môže Kyjev aktuálne dostať 500.000 kusov delostreleckej munície a ďalšie dodávky budú nasledovať. Dodal, že "neexistuje dôvod", prečo by ČR v rámci tohto projektu nemohla doručiť ďalší milión kusov počas nasledujúcich 12 mesiacov.



Česká republika sa svojou iniciatívou snaží urýchlene zohnať muníciu pre Ukrajinu z mimoeurópskych štátov, pričom na Západe hľadá spojencov na jej financovanie. S týmto návrhom prišiel Fiala na mimoriadnom summite EÚ v Bruseli začiatkom februára. Český prezident Petr Pavel neskôr na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii v polovici februára informoval o možnosti zakúpiť v tretích krajinách 800.000 delostreleckých granátov pre Ukrajincov brániacich sa pred ruskou agresiou.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)