Fiala: Prvé dodávky munície môže Ukrajina čakať v nasledujúcich dňoch

Praha 28. mája (TASR) - Do českej muničnej iniciatívy na pomoc Ukrajine sa dosiaľ zapojilo 15 členských krajín EÚ a NATO, ktoré do nej prispeli celkovou čiastkou viac než 1,6 miliardy eur. V utorok to uviedol český premiér Petr Fiala pred rokovaním s niektorými európskymi politikmi. Prvé dodávky munície môže podľa neho Ukrajina očakávať v nasledujúcich dňoch, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"My všetci chápeme, že mier a bezpečnosť Európy závisia od zastavenia ruskej agresie na Ukrajine," povedal Fiala s odkazom na svojich kolegov, ktorých do Prahy pozval. Na stretnutie prišli premiéri Ukrajiny, Dánska, Holandska, Lotyšska a poľský prezident.



Hoci Ukrajina agresii Ruska odoláva už viac než dva roky, situácia sa podľa Fialu dostala do kritického bodu. "Musíme posilniť naše úsilie a hľadať nové spôsoby, ako Ukrajinu podporiť," vyhlásil predseda českej vlády. Na schôdzke budú podľa jeho slov hľadať spôsob, ako muníciu Ukrajine dodávať rýchlejšie.



Fiala pripomenul, že spojenci od februára 2022 Kyjevu poskytli 918 kusov ťažkej techniky, takmer 21 miliónov nábojov stredného kalibru a 1,7 miliónov nábojov veľkého kalibru, čo je priemerne viac než 7000 kusov munície každý deň od začiatku agresie. "Budeme pokračovať a budeme robiť viac. Ruská agresia voči Ukrajine jasne ukazuje, že musíme podporiť rozvoj európskeho obranného priemyslu a posilniť obranné kapacity," dodal s tým, že táto oblasť je pre európsku bezpečnosť z dlhodobého hľadiska kľúčovou prioritou.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ ocenil snahu Fialu o zvolanie schôdzky, ktorú označil za stretnutie priateľov. "Náš vzdor voči ruskej agresii bráni svetovej vojne vo väčšom meradle a je dobre, že Európa má dnes vedúcich predstaviteľov, ktorí to chápu. A nielen že tomu rozumejú, ale aj konajú," vyzdvihol Šmyhaľ.



Priblížil, že okrem českej iniciatívy budú politici hovoriť o poskytnutí systémov protivzdušnej obrany, posilnení produkcie ukrajinského obranného priemyslu a tiež o mierovom summite, ktorý sa uskutoční vo Švajčiarsku. "Toto stretnutie, ktoré sa dnes koná v Prahe, je veľmi dôležitá udalosť s ohľadom na našu taktickú vojenskú spoluprácu," dodal. Jednou z najväčších výziev na bojisku podľa neho zostáva ruské letectvo, ktoré šíri medzi civilistami hrôzu. Očakáva, že prvé stíhačky F-16 Ukrajina dostane v lete.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)