< sekcia Zahraničie
Fiala: Riešenie pre Turka je obchádzanie ústavy a pravidiel vládnutia
Turek sa na základe rozhodnutia vlády stane splnomocnencom pre klimatickú politiku a Green Deal.
Autor TASR
Praha 12. januára (TASR) - Post splnomocnenca vlády pre Green Deal, ktorý v pondelok schválila vláda Andreja Babiša pre poslanca a čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka, nemôže byť podľa českého expremiéra Petra Fialu funkcia, ktorá nahradí ministra. Bývalý predseda českej vlády to považuje za porušovanie ústavy aj demokratických pravidiel vládnutia. Napísal to v pondelok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Vládny splnomocnenec nie je a nemôže byť funkcia, ktorá nahrádza ministra. Ministerstvo musí riadiť člen vlády, nie splnomocnenec. Je to obchádzanie ústavy aj demokratických pravidiel vládnutia. A, mimochodom, bol to Andrej Babiš, kto tu posledné štyri roky neustále vykrikoval, že nemajú existovať ,politické trafiky‘. Trvalo mu necelý mesiac, než sám jednu vytvoril, aby uspokojil koaličného partnera,“ napísal Fiala.
Babiš v minulosti Fialovmu kabinetu vyčítal, že zriadil viaceré posty vraj len preto, aby sa nejaká funkcia ušla každému zo strán pôvodnej päťkoalície, kto ju požadoval. Kritizoval napríklad funkciu ministra pre európske záležitosti či pre legislatívu. Odkedy sa stal opäť premiérom, zdôrazňuje, že jeho vláda počty úradníkov zoškrtá, lebo chce šetriť verejné prostriedky.
Novinári sa na pondelkovej tlačovej konferencii po rokovaní vlády pýtali, aké bude Turkovo platové zaradenie. Predseda Motoristov Petr Macinka povedal, že to netuší a že o peniaze Turkovi vôbec nejde. Podľa neho chce len pracovať, ale prezident Petr Pavel mu to nechce umožniť.
Turek sa na základe rozhodnutia vlády stane splnomocnencom pre klimatickú politiku a Green Deal a z tejto pozície bude koordinovať rezorty v oblasti politík a opatrení EÚ týkajúcich sa klímy a Green Dealu. Bude rokovať so zástupcami priemyslu, zamestnávateľov či odbornej verejnosti a bude tiež zastupovať českú vládu na vybraných rokovaniach s orgánmi EÚ a na niektorých neformálnych medzinárodných konzultáciách. Motoristi však záležitosť nepovažujú za uzavretú a naďalej požadujú, aby Pavel Turka vymenoval za ministra.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Vládny splnomocnenec nie je a nemôže byť funkcia, ktorá nahrádza ministra. Ministerstvo musí riadiť člen vlády, nie splnomocnenec. Je to obchádzanie ústavy aj demokratických pravidiel vládnutia. A, mimochodom, bol to Andrej Babiš, kto tu posledné štyri roky neustále vykrikoval, že nemajú existovať ,politické trafiky‘. Trvalo mu necelý mesiac, než sám jednu vytvoril, aby uspokojil koaličného partnera,“ napísal Fiala.
Babiš v minulosti Fialovmu kabinetu vyčítal, že zriadil viaceré posty vraj len preto, aby sa nejaká funkcia ušla každému zo strán pôvodnej päťkoalície, kto ju požadoval. Kritizoval napríklad funkciu ministra pre európske záležitosti či pre legislatívu. Odkedy sa stal opäť premiérom, zdôrazňuje, že jeho vláda počty úradníkov zoškrtá, lebo chce šetriť verejné prostriedky.
Novinári sa na pondelkovej tlačovej konferencii po rokovaní vlády pýtali, aké bude Turkovo platové zaradenie. Predseda Motoristov Petr Macinka povedal, že to netuší a že o peniaze Turkovi vôbec nejde. Podľa neho chce len pracovať, ale prezident Petr Pavel mu to nechce umožniť.
Turek sa na základe rozhodnutia vlády stane splnomocnencom pre klimatickú politiku a Green Deal a z tejto pozície bude koordinovať rezorty v oblasti politík a opatrení EÚ týkajúcich sa klímy a Green Dealu. Bude rokovať so zástupcami priemyslu, zamestnávateľov či odbornej verejnosti a bude tiež zastupovať českú vládu na vybraných rokovaniach s orgánmi EÚ a na niektorých neformálnych medzinárodných konzultáciách. Motoristi však záležitosť nepovažujú za uzavretú a naďalej požadujú, aby Pavel Turka vymenoval za ministra.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)