Fiala: Riziko terorizmu v ČR sa nezvýšilo, ale sme pripravení

Praha 19. októbra (TASR) - Českej republike v súvislosti so situáciou v Izraeli žiadne bezprostredné nebezpečenstvo nehrozí a nezvýšilo sa ani riziko možného teroristického útoku. ČR sa však pripravuje na všetky scenáre vývoja konfliktu na Blízkom východe. Po rokovaní Bezpečnostnej rady štátu to vo štvrtok vyhlásil český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Nemáme poznatky, že by sa nejako zvýšilo nebezpečenstvo teroristického útoku proti cieľom v ČR," povedal Fiala. Dodal však, že Česko si je vedomé dôsledkov situácie na Blízkom východe, a preto sa pripravuje na všetky možné scenáre vývoja konfliktu, aj keď sú teraz veľmi nepravdepodobné.



"Koordinujeme kroky príslušných zložiek štátu a robíme to, čo máme v záujme ochrany našich občanov robiť. Ich bezpečnosť nepodceňujeme, problémom sa snažíme predchádzať," povedal premiér s tým, že české úrady pristúpili k preventívnym opatreniam na ochranu rizikových objektov a podujatí.



Blízky východ označil za "tradične historicky veľmi rizikové miesto", kde môže vzniknúť globálny konflikt. Akákoľvek nepokojná situácia v tejto oblasti podľa Fialu do istej miery ovplyvňuje bezpečnosť v Európe. "Rizík je mnoho. Napríklad zapojenie sa ďalších krajín je reálne existujúce riziko, ktorého pravdepodobnosť je síce teraz nízka, ale nemôžeme ho vylúčiť," uviedol príklad jedného z možných scenárov, na ktoré sa ČR pripravuje.



Na rôzne varianty sa podľa jeho slov chystajú české bezpečnostné zložky, spravodajské služby aj armáda. "Čo je ale vysoko pravdepodobné a musíme s tým tiež počítať, že ak ten konflikt bude trvať nejakú dobu, môže to mať opäť vplyv na ceny energií, na nárast nelegálnej migrácie a podobne," zdôraznil český premiér.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)