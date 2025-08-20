< sekcia Zahraničie
Fiala: Rokovania priniesli nádej na mier, no cesta k nemu je ešte dlhá
Za dôležité považuje vytvorenie dostatočných bezpečnostných garancií pre Ukrajinu.
Autor TASR
Praha 20. augusta (TASR) - Rokovania z posledných dní týkajúce sa ukončenia vojny na Ukrajine priniesli podľa českého premiéra Petra Fialu v celej veci posun a tiež nádej na dosiahnutie mieru. Nechce však byť prehnane optimistický. Ocenil, že s takzvanou koalíciou ochotných po novom intenzívne diskutujú Spojené štáty a zhodujú sa s ňou v tom, ako ďalej postupovať. Nový sankčný balík pre prípad, že by Rusko ukončiť vojnu nechcelo, pripravuje EÚ tiež spolu s USA. Povedal to v stredu po prvom rokovaní jeho kabinetu po vládnych prázdninách, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Nechcem, aby to znelo prehnane optimisticky. Je tu posun v zablokovanej veci, nejaká nádej, že by na Ukrajine mohli ustať boje a mohlo by sa dosiahnuť riešenie, ktoré prinesie trvalý mier, ale cesta k tomu je ešte dlhá. Avšak niekam sme sa v medzinárodnom priestore posunuli, to je dobre a ČR je nepochybne dôležitou súčasťou celej veci,“ povedal Fiala. Či sa situácia posúva smerom k pozitívnemu výsledku, sa podľa jeho slov ešte uvidí.
Za dôležité považuje vytvorenie dostatočných bezpečnostných garancií pre Ukrajinu. „Kľúčovým prelomom je, že Spojené štáty sú pripravené sa na tých bezpečnostných garanciách podieľať. Jedine to môže zaistiť trvalý mier. Musia byť konkrétne a mať odstrašujúci charakter. To okrem iného znamená, že je potrebné Ukrajine zaistiť dostatok zbraní a vojenského vybavenia aj v čase budúceho mieru, v ktorý všetci dúfame, aby to Rusko odrádzalo od ďalšej agresie,“ podotkol český premiér.
Na online rokovaní Európskej rady tiež hovorili o tom, aby došlo k čo najrýchlejšiemu posunu v prístupových rokovania Ukrajiny k EÚ, lebo aj to je súčasťou bezpečnostných garancií.
Podľa Fialu je jedno, kde by k schôdzke ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského došlo. Kľúčovou otázkou podľa neho je, či je Putin vôbec pripravený sa na takom rokovaní zúčastniť a prejaviť vôľu ukončiť agresiu na Ukrajine. „Teraz sa ukáže, či má Vladimir Putin skutočne záujem ukončiť vojnu a zastaviť vraždenie ukrajinských občanov a detí a sadnúť si za rokovací stôl,“ dodal.
