Fiala: Rozhodnutie ICC oslabuje jeho autoritu v iných prípadoch

Praha 21. novembra (TASR) - Rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu (ICC) o vydaní zatykačov na predstaviteľov Izraela a hnutia Hamas podľa českého premiéra Petra Fialu oslabuje jeho autoritu v iných prípadoch. Napísal to vo štvrtok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Nešťastné rozhodnutie ICC oslabuje autoritu v iných prípadoch, keď dáva na rovnakú úroveň zvolených predstaviteľov demokratického štátu a vodcov islamistickej teroristickej organizácie," napísal Fiala.



Za nešťastné ho považuje aj česká ministerka obrany Jana Černochová. "Stále platí, že vinníkom vojny v Pásme Gazy sú práve teroristi z hnutia Hamas, ktorí bezprecedentným spôsobom zaútočili na nevinných izraelských občanov. Nebyť tohto brutálneho útoku, nedošlo by k rozpútaniu tohto konfliktu," citoval ministerku server Novinky.cz.



Šéfka rezortu obrany zdôraznila, že zločiny, z ktorých ICC viní izraelského premiéra a bývalého ministra obrany, by mali byť podložené dôkazmi. Poukázala na to, ako Hamas zaobchádza s obyvateľmi Palestíny - podľa jej slov z nich robí živé štíty a humanitárnu pomoc zneužíva na svoje teroristické ciele.



Medzinárodný trestný súd v Haagu vo štvrtok oznámil, že vydal zatýkacie rozkazy pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta a vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Muhammada Dajfa. Vyhovel tak žiadosti žalobcu ICC Karima Khana, ktorý o zatykače žiadal. Izrael popiera, že by sa v Pásme Gazy dopustil vojnových zločinov.