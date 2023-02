Fiala: Rusko pred rokom porušilo pravidlá a začalo brutálnu inváziu

Praha 24. februára (TASR) - Rusko pred rokom porušilo všetky pravidlá a začalo brutálnu inváziu na Ukrajinu. Česko sa ako jedna z prvých krajín za napadnutú krajinu postavila. V piatok to v spomienke na prvé výročie vojny uviedol český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Česká vláda aj väčšina spoločnosti sa podľa Fialu ihneď postavili na stranu napadnutej Ukrajiny. "Utečencom ste otvárali svoje domovy, posielali ste peniaze na humanitárnu pomoc, organizovali ste zbierky," pripomenul český premiér.



Okrem utrpenia civilistov vojna podľa neho zasiahla aj českú ekonomiku. Česi sa museli vyrovnať s prudko stúpajúcou infláciou, s obavami o nedostatok tepla na zimu, s cenami pohonných hmôt či s prílivom utečencov, vymenoval Fiala. Problémy podľa neho Česko zvládlo.



"Prijali sme medzi seba 460.000 utečencov. Ukrajinské deti sme začlenili do škôl, ich rodičia u nás pracujú a prispievajú do sociálneho a zdravotného systému," povedal predseda českej vlády. Nebolo by to podľa neho možné bez ochoty a spolupráce obyvateľov ČR.



"Občas počujem názor, že máme pomoc Ukrajine obmedziť a viac sa sústrediť na českých občanov a kvalitu ich života," dodal. Hoci obavy týchto ľudí Fiala chápe, podpora Ukrajiny sa s pomocou Čechom nevylučuje.



Pripomenul tiež, že Česko začalo masívne investovať do bezpečnosti. Európa sa podľa neho zomkla a je silnejšia než kedykoľvek predtým. Fiala si myslí, že je to príležitosť uvedomiť, ako dôležité je úzke spojenie s demokratickými partnermi.



"Prajem statočným ukrajinským priateľom, nech vo svojom spravodlivom boji zvíťazia," dodal český premiér.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)