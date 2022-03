Fiala s kolegami je už na Ukrajine, majú sa stretnúť so Zelenským

Praha/Kyjev 15. marca (TASR) - Český premiér Petr Fiala spolu s premiérmi Poľska a Slovinska Mateuszom Morawieckym a Janezom Janšom odcestoval v utorok do Kyjeva, kde sa majú stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérom Denysom Šmyhalom. Podľa úradu poľského premiéra vlak prešiel poľsko-ukrajinské hranice okolo 08.30 h SEČ. Poľské pohraničné mesto Przemyšl je od Kyjeva vzdialené vyše 600 kilometrov a cesta trvá približne sedem až deväť hodín, píše český portál Novinky.cz.



Návšteva má ukázať jasnú podporu Ukrajiny zo strany Európskej únie.



Fiala informoval o návšteve Ukrajiny, ktorá sa bráni proti agresii Ruska, ráno na Twitteri. Za Poľsko sa na rokovaní zúčastní aj poľský vicepremiér Jaroslav Kaczyňski.



Český premiér v tvíte napísal: "Spoločne ideme dnes ako predstavitelia Európskej rady do Kyjeva, aby sme sa stretli s prezidentom Zelenským a premiérom Šmyhalom. Táto návšteva je zorganizovaná po konzultáciách s prezidentom Európskej rady Charlesom Michelom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Cieľom návštevy je vyjadriť jednoznačnú podporu Európskej únie Ukrajine a jej slobode a nezávislosti."



Fiala dodal, že ukrajinskej strane ponúkne aj ďalšiu pomoc.



Po začatí invázie Ruska neboli na Ukrajine žiadni štátnici. Politici väčšinou telefonovali s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, do Moskvy osobne cestovali izraelský premiér Naftali Bennett a bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder, ktorý je známy blízkym vzťahom s Putinom.



Ruské sily sa pokúšajú obkľúčiť Kyjev. Ten je opakovane terčom delostreleckej paľby. V hlavnom meste bol pre ostreľovanie vyhlásený na 35 hodín zákaz vychádzania, pripomenuli Novinky.cz.