Fiala sa napriek špekuláciám o bojkote zúčastní summitov v Budapešti

Praha 4. novembra (TASR) - Český premiér Petr Fiala sa tento týždeň zúčastní na zasadnutí Európskeho politického spoločenstva aj na neformálnom rokovaní Európskej rady v Budapešti. V pondelok to potvrdil český úrad vlády. Niektoré médiá pôvodne uvádzali, že Česko bude pravdepodobne akcie maďarského predsedníctva v EÚ spolu s ďalšími štátmi bojkotovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Predseda vlády ČR Petr Fiala sa vo štvrtok 7. novembra 2024 v Budapešti zúčastní na už 5. summite Európskeho politického spoločenstva. Hlavnými témami budú bezpečnostné výzvy, migrácia a hospodárska bezpečnosť. Na rokovanie v piatok 8. novembra nadviaže neformálne rokovanie Európskej rady, ktoré sa bude venovať prevažne konkurencieschopnosti Európy," priblížil Úrad vlády ČR.



Podľa stredoeurópskeho investigatívneho portálu VSquare.org sa na budapeštianskych summitoch nakoniec zúčastní väčšina lídrov, bojkotovať sa ho podľa servera chystajú pobaltské štáty a niektoré severské krajiny. Neúčasť na hlavných akciách maďarského predsedníctva viaceré štáty avizovali v reakcii na "mierovú misiu" maďarského premiéra Viktora Orbána, počas ktorej okrem iného bez konzultácie s EÚ vycestoval za ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Niekoľkí diplomati EÚ podľa VSquare.org koncom augusta uviedli, že vlády členských krajín pozorne sledujú ďalšie kroky maďarského premiéra, kým sa nerozhodnú o účasti na stretnutiach v maďarskej metropole.



V auguste sa v Budapešti malo uskutočniť aj neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí EÚ. Nakoniec ho však šéf únijnej diplomacie Josep Borrell zvolal do Bruselu, zdôvodnil to postojom Maďarska k vojne na Ukrajine.