Fiala sa stretol so Šmyhaľom, ten ocenil vôľu ČR ďalej pomáhať

Užhorod/Praha 20. mája (TASR) - Český premiér Petr Fiala sa v utorok v Užhorode stretol s predsedom ukrajinskej vlády Denysom Šmyhaľom, s ktorým rokoval o ďalšej podpore brániacej sa Ukrajine. Šmyhaľ vôľu ČR naďalej pomáhať ocenil a vyzdvihol, že sa Česko odstrihlo od ruskej ropy a plynu. Mohlo by v tom byť podľa neho vzorom pre iné krajiny. Povedal to po rokovaní na tlačovej konferencii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ukrajinský premiér ocenil českú muničnú iniciatívu, vďaka ktorej bolo podľa jeho slov na Ukrajinu dodaných pol milióna kusov delostreleckej munície. Poďakoval sa aj za to, že ČR na seba prevzala patronát nad rekonštrukciou Dnepropetrovskej oblasti. Spresnil, že v súčasnosti sa tam obnovuje šesť nemocníc. Vďačnosť vyjadril aj za pomoc v oblasti energetiky.



„Vysoko hodnotíme, že ČR sa vzdala ruského plynu a ruskej ropy. V tomto zmysle by mohla byť vzorom pre iné krajiny,“ zdôraznil Šmyhaľ. ČR je podľa jeho slov odhodlaná Ukrajine naďalej pomáhať tak, aby sa celý proces skončil tým, že agresor sa bude za svoje skutky zodpovedať. Dodal, že krajiny v utorok podpísali memorandum o spolupráci v poľnohospodárstve.



Šmyhaľ tiež privítal, že európski ministri v utorok na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli schválili 17. balík sankcií proti Rusku. Dodal, že do konca roka by sa malo otvoriť všetkých šesť kapitol v procese prístupových rokovaní o vstupe Ukrajiny do EÚ.



Fiala bol na Ukrajine naposledy pred rokom a pol. Ukrajinská vládna delegácia sa v Prahe zúčastnila na medzivládnych konzultáciách vlani v júli. S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským sa českí vládni predstavitelia stretli v Prahe približne pred dvomi týždňami.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová) bub