Fiala sa stretol so Zelenským, dúfa, že nová vláda bude Kyjevu pomáhať

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Bruseli. Foto: TASR/AP

Zelenskyj povedal, že Fialu informoval o dôsledkoch ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

Autor TASR
Praha/Brusel 23. októbra (TASR) - Český premiér Petr Fiala sa na okraj summitu EÚ v Bruseli stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Verí, že nová česká vláda nadviaže na pomoc Ukrajine, ktorú zabezpečil jeho kabinet. Napísal to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Z radov opozície budeme Ukrajinu aj naďalej podporovať a verím, že nová česká vláda nadviaže na našu pomoc Ukrajine v čo najväčšej možnej miere,“ napísal Fiala. Ráno pred odchodom do Bruselu povedal, že sa naňho obracajú rôzni zahraniční predstavitelia a chceli by, aby Česko pokračovalo v muničnej iniciatíve, aj keď bude mať novú vládu. Končiaci premiér verí, že budúca vláda si uvedomí význam tohto projektu a nezruší ho, ako avizovala v predvolebnej kampani.

Zelenskyj na sieti X napísal, že Fialu informoval o dôsledkoch ruských útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Podotkol, že Česko už Kyjevu v tejto oblasti pomáha a s Fialom podľa jeho slov hovorili o ďalších spôsoboch podpory energetickej odolnosti Ukrajiny. Ďalším témami rozhovoru boli podľa Zelenského spoločné obranné projekty či iniciatíva na posilnenie ochrany ukrajinského vzdušného priestoru.

S českým premiérom sa podľa prezidenta Ukrajiny zhodli na tom, že sankcie a použitie zmrazených ruských aktív musí byť zamerané na podporu Ukrajiny a jej obranyschopnosti. Fialovi a Čechom sa poďakoval za solidaritu a všetku pomoc, ktorú Ukrajine ČR poskytla.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
