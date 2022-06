Fiala sa stretol so Zemanom, zhodli sa na novom ministrovi školstva

Praha 27. júna (TASR) – Český prezident Miloš Zeman prijal v pondelok večer na zámku v Lánoch premiéra Petra Fialu, aby spolu rokovali o novom ministrovi školstva. Stane sa ním poslanec za STAN a ústavný právnik Vladimír Balaš, ktorý nahradí odstupujúceho Petra Gazdíka, potvrdil po stretnutí Fiala, informuje TASR.



Premiér oznámil, že Zeman vymenuje nového ministra v stredu. "Bude tam bezprostredná kontinuita, umožní to hladké odovzdanie funkcie, čo považujem za podstatné," povedal Fiala a dodal, že prezident sa s Balašom ešte predtým stretne v utorok.



"Pán Balaš je človek, ktorý dlhé roky pôsobí na vysokých školách, takže má skúsenosti s prostredím vzdelávania a výskumu. Má tak všetky predpoklady, aby vykonával funkciu ministra školstva," uviedol premiér.



Balaš sa pred stretnutím prezidenta s premiérom vyjadril, že by chcel v rámci rezortu pokračovať v koncepcii, ktorú nastavili jeho predchodcovia Robert Plaga a Petr Gazdík. Výsledkom by mala byť zmena rámcových vzdelávacích programov, aby sa deti učili menej faktov, ale mali viac schopností a zručností, ako ich použiť.



Okrem diskusie o novom ministrovi sa Fiala so Zemanom rozprávali aj o zahraničnej politike. Zeman podľa Fialu podporil udelenie štatútu kandidátskej krajiny na vstup do EÚ pre Ukrajinu a aj žiadosť Fínska a Švédska o členstvo v NATO. Na summite Aliancie v Madride bude Zemana zastupovať práve Fiala.



Gazdík prednedávnom podal demisiu po tom, ako vyšli najavo jeho kontakty s podnikateľom Michalom Redlom. Ten je obvinený v kauze Dozimetr, v rámci ktorej sa v pražskom Dopravnom podniku manipulovali zákazky. Hoci Gazdík popiera, že by bol do prípadu zapletený, rozhodol sa odstúpiť, aby podľa vlastných slov neškodil hnutiu STAN, ktoré ho do funkcie nominovalo.