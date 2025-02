Fiala sa stretol s Ficom, ohradil sa proti výrokom o zasahovaní

Praha 5. februára (TASR) - Český premiér Petr Fiala sa v pondelok (3.2.) v Bruseli neformálne stretol s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom a vyjadril mu nespokojnosť s jeho obvineniami českých politikov a médií o zasahovaní do vnútorných záležitostí SR. Povedal to v stredu na zasadnutí Výboru pre európske záležitosti Poslaneckej snemovne parlamentu ČR. Na základe stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Česko-slovenské vzťahy sú podľa neho výborné, ak ide o vzťahy medzi spoločnosťami a funguje aj všetka nevyhnutná spolupráca na politickej rovine. Dodal, že so Slovenskom je nutné naďalej štandardne komunikovať.



Fico nedávno opakovane obvinil českých politikov, že zasahujú do vnútorných záležitostí Slovenska. Skritizoval tiež české médiá za obraz, ktorý podľa neho vytvárajú o slovenskej politickej reprezentácii. "Nie je správne, keď z druhej strany Moravy prichádzajú na adresu slovenskej vnútropolitickej situácie akékoľvek postoje, pohľady alebo odporúčania," povedal Fico na stretnutí s diplomatmi minulý týždeň v piatok.



Proti tomu sa vzápätí ohradil Fiala aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Obaja obvinenia slovenského premiéra odmietli a zdôraznili, že česká vláda do vnútorných záležitostí SR nezasahuje. Fiala neskôr dodal, že v prípade, ak nejaká krajina robí v medzinárodnej politike také kroky, ktoré nezodpovedajú českým záujmom, považuje za povinnosť sa ozvať. Takýmto krokom bola podľa neho napríklad Ficova vlaňajšia cesta do Moskvy, kde sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.