Fiala: Situácia v Sýrii znamená bezpečnostné riziká

Praha 9. decembra (TASR) - Pre Česko aj celú Európu vyplývajú z vývoja situácie v Sýrii bezpečnostné riziká, s ktorými sa musí počítať. Môže to však byť aj príležitosť na vytvorenie lepších podmienok v krajine. V pondelok to povedal český premiér Petr Fialaa zdôraznil, že nikto v súčasnosti nedokáže odhadnúť ďalší vývoj, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Situácia v Sýrii je veľmi neprehľadná a zložitá, čo zodpovedá celkovej situácii na Blízkom východe. Pre ČR a celú Európu z toho vyplývajú určité bezpečnostné riziká, s ktorými je nutné počítať. Na druhú stranu tá situácia môže byť aj príležitosťou pre to, aby sa v Sýrii vytvorili lepšie podmienky pre život, než aké tam boli doteraz pod Asadovou vládou a možno by to mohlo znamenať aj to, že by sa časť emigrantov mohla v budúcnosti do Sýrie vrátiť," povedal Fiala.



Zdôraznil, že nikto nedokáže odhadnúť, akým smerom sa situácia bude vyvíjať, aké sú vnútorné pomery medzi rôznymi povstaleckými skupinami či akým spôsobom a na akom území sa bude vytvárať vláda. "Zjavné je, že vzhľadom na oslabenie proiránskych síl, ale aj na postoj Ruska, ktoré dlho Asadov režim chránilo, došlo k prekvapivo rýchlemu pádu, ktorému sa všetci snažíme porozumieť a svetová politika sa s tým nejako musí vyrovnávať," dodal český premiér.



Sýrskym povstalcom sa v nedeľu podarilo dobyť hlavného mesto Damask a zvrhnúť prezidenta Bašára Asada. Ofenzívu pod vedením džihádistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) povstalci spustili iba koncom novembra a rýchlosť, s akou ovládli prakticky celú krajinu, prekvapila viacerých expertov. Ukončili tým desaťročia trvajúci režim rodiny Asadovcov. Kremeľ v pondelok oznámil, že Asadovi poskytol politický azyl. Rusko patrilo k jeho najvýznamnejším vojenským podporovateľom. Fiala v nedeľu na sociálnej sieti X napísal, že stávka na Rusko Asadovi nevyšla.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)