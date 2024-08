Fiala: Sloboda nie je samozrejmá, každá generácia si ju musí zaslúžiť

Praha 21. augusta (TASR) - Pražská jar, udalosti rokov 1968 a 1969 a následná normalizácia by mali zostať poučením, aká cenná je sloboda. Pri spomienke na 21. august 1968 to v stredu povedal český premiér Petr Fiala. Slobodu si však podľa neho musí každá generácia zaslúžiť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Udalosti rokov 1968 a 1969 by pre nás mali zostať poučením, aká cenná je ľudská sloboda, otvorená spoločnosť, aká dôležitá je skutočná politická pluralita a aké zásadné je ukotvenie v západnom svete," povedal predseda českej vlády pred budovou Českého rozhlasu.



Pripomenul, že práve rozhlas pred 56 rokmi priniesol prvé neskreslené informácie o vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR. "Pôsobenie Československého rozhlasu sa spolu so sabotážami a demonštráciami odporu stalo jedným z najsilnejších symbolov skutočného cítenia veľkej väčšiny československého národa," dodal.



V prejave tiež zdôraznil, že sloboda je nedeliteľná a nemôže fungovať s výhradami, podmienkami a poznámkami pod čiarou. Je podľa neho ľuďom prirodzená, ale nie je samozrejmá. "Každá generácia si ju musí zaslúžiť. Tým, akými hodnotami meriame svoj život, akým príkladom ideme ostatným a či máme dosť odvahy svoju slobodu brániť," podotkol Fiala.



Českí ústavní činitelia si pri tradičnom pietnom akte uctili pamiatku obetí okupácie v roku 1968. Spolu s premiérom kvety pred budovu Českého rozhlasu položil aj prezident Petr Pavel, predsedovia oboch parlamentných komôr, pražský primátor či zástupkyňa slovenskej veľvyslankyne v ČR Marianna Neupauerová.



Vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy prekročili pred 56 rokmi hranice Československa, násilne ukončili reformný a demokratizačný proces v krajine a začala sa okupácia. Išlo o najväčšiu ozbrojenú akciu v Európe od konca druhej svetovej vojny.