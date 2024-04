Fiala so senátormi v USA rokoval o Ukrajine a ochrane demokracie

Washington 17. apríla (TASR) - Český premiér Petr Fiala v utorok s americkými senátormi rokoval o podpore Ukrajiny a ochrane demokracie v regióne Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Oznámil to na sociálnej sieti X predseda výboru amerického Senátu pre zahraničné vzťahy Ben Cardin, informuje TASR.



Demokrat Cardin sa Českej republike poďakoval za podporu občianskej spoločnosti a nezávislých médií vrátane pražského centra občianskej spoločnosti (Prague Civil Society Centre) a stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).



Fiala v utorok absolvoval rokovania v americkom Kongrese, stretol sa so šéfom Snemovne reprezentantov Mikeom Johnsonom a vystúpil v konzervatívnom think thanku Hudsonov inštitút, kde vysvetľoval podstatu českej iniciatívy na nákup delostreleckej munície pre Ukrajinu.



V pondelok ho v Bielom dome prijal americký prezident Joe Biden. Fiala tiež navštívil centrálu americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA). Pozvanie do Bieleho domu vníma ako dôkaz vynikajúcich česko-amerických vzťahov.