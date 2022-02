Fiala so Zemanom na stretnutí hovorili o Ukrajine i pandemickom zákone

Praha 4. februára (TASR) - Český premiér Petr Fiala sa vo štvrtok stretol na zámku v Lánoch s prezidentom Milošom Zemanom. Diskutovali o situácii na Ukrajine, ako aj o podpise dohody o prevádzke poľskej hnedouhoľnej bane Turów. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



"Pán prezident zastáva názor, že je potrebné zachovať zdržanlivosť, že ide zatiaľ o konflikt slovný v tej rétorickej rovine a verí v mierové riešenie situácie," povedal Fiala po stretnutí k názoru českej hlavy štátu k napätiu medzi Ukrajinou a Ruskom.



Zeman sa doteraz k tejto situácii nevyjadril, aj keď vláda opakovane vyjadruje Ukrajine podporu a už jej schválila materiálnu pomoc v podobe delostreleckých granátov, pripomenuli Novinky.



Fiala tiež povedal, že z rozhovoru o pandémii koronavírusu podľa neho vyplynulo, že Zeman podpíše novelu pandemického zákona, ktorá bola schválená v stredu.



O aktuálnej téme tajnej správy českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) o výbuchoch muničných skladov v obci Vrbětice z roku 2014, ktorú prezidentská kancelária skartovala, sa debata neviedla. Fiala povedal, že "by sa o tom ani nechcel baviť, pretože je to živá kauza, kde prebieha vyšetrovanie".



Premiér ďalej uviedol, že mu Zeman pogratuloval k podpísaniu dohody s Poľskom o bani Turów. Zhodli sa na tom, že zmluva je dôležitá pre obce v pohraničí, ale aj pre česko-poľské vzťahy. Dohodu vo štvrtok podpísal Fiala so svojím poľským náprotivkom Mateuszom Morawieckým v Prahe, pripomenul spravodajský server iDNES.cz.



Fiala uviedol, že to bolo prvé politické stretnutie, ktoré bude teraz s prezidentom prebiehať pravidelne, dodali Novinky.