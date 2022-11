Fiala: Som šťastný, že sme sa zbavili komunistickej totality

Praha 17. novembra (TASR) - Som šťastný, že sme sa zbavili komunistickej totality a že sme mohli začať žiť v slobode a demokracii – že ľudia mohli začať robiť to, čo naozaj chceli, povedal vo štvrtok český premiér Petr Fiala. Vyjadril sa tak po tom, čo položil kvety a zapálil sviečku pri pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



"Sedemnásty november je pre mňa najkrajší štátny sviatok práve preto, že sa s tým spája mnoho osobných spomienok a súvislostí. Pre mňa 17. november 1989 znamená naplnenie mojich snov," povedal Fiala a dodal, že za výdobytky Nežnej revolúcie neprestane byť vďačný.



Predseda českej vlády doplnil aj osobnú spomienku na revolučný deň. "Zoznámil som sa so svojou manželkou, s ktorou sme doteraz," povedal. Pripomenul aj rok 1939, keď sa v tento deň zatvorili české vysoké školy, a tiež odvážny odpor vysokoškolákov proti nacistickej totalite.



"Sedemnásty november nám jednoducho pripomína obe totality, ktorými bola vystavená naša krajina, a tiež nám to pripomína krehkosť a nesamozrejmosť slobody a demokracie," povedal Fiala a ako príklad uviedol aktuálnu agresiu Ruska na Ukrajine.



"Musíme sa o našu nezávislosť, o našu slobodu, o demokraciu starať – a to je podľa mňa hlavné posolstvo 17. novembra," doplnil český premiér.



Spolu s predsedom vlády si prišli pripomenúť Nežnú revolúciu predsedovia oboch komôr českého parlamentu. Predseda Senátu Miloš Vystrčil vyhlásil, že jedným z predpokladov na to, aby sa história neopakovala, je, aby občania poznali svoju minulosť.



"Budeme vedieť pravdu o našej minulosti a nebudeme počúvať tie klamstvá a dezinformácie, ktoré dnes počujeme vo svete, pretože to je to najväčšie nebezpečenstvo: že si skreslíme minulosť," povedal Vystrčil.



Predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová považuje za jeden z najväčších odkazov tohto sviatku to, že každý je zodpovedný za svoje konanie, môže rozhodovať o tom, kde chce študovať, pracovať a žiť. "Nerozhoduje to za nás stranícka knižka – či už naša alebo našich rodičov – a naša poslušnosť voči nejakému režimu," dodala predsedníčka.



Česko a Slovensko si vo štvrtok pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež Medzinárodný deň študentstva. V hlavnom meste Českej republiky sa na viacerých miestach konajú tradičné oslavy. Ľudia a verejní činitelia zapaľujú sviečky na Národnej ulici. Na Václavskom námestí sa podvečer uskutoční Koncert pre budúcnosť. Z Paláca Metro zaznie "hymna revolúcie" - Modlitba pre Martu. Slávnostný deň uzatvorí odovzdávanie ocenení Pamäti národa v Národnom divadle.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)