Fiala: Štáty EÚ si uvedomujú vplyv Ruska v Európe,je potrebné mu čeliť

Brusel 18. apríla (TASR) - Všetky členské štáty EÚ si uvedomujú, že v Európe je preukázateľný vplyv Ruska a je potrebné mu aktívne čeliť. Vedie sa debata o tom, či posilniť právomoci európskej prokuratúry alebo inštitúcií, ktoré by mohli účinne brániť pokusom o ovplyvňovanie európskej politiky. Po skončení mimoriadneho summitu EÚ to povedal český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR.



Práve témou ruských pokusov o ovplyvňovanie volieb v európskych krajinách sa podľa Fialu mimoriadny summit začal. Pripomenul, že na ich odhalení sa výrazne podieľali české spravodajské služby. "Hovorili sme o tom, čo je možné urobiť pre to, aby sme takýmto pokusom čo najviac zabránili," priblížil obsah diskusie.



Lídri si podľa jeho slov vymieňali názory a skúsenosti, čo môžu robiť jednotlivé štáty. "Legislatíva v jednotlivých štátoch je rozdielna a rozdielne sú aj možnosti, ako čeliť jednak pokusom o ovplyvnenie, a jednak aké z toho vyvodzovať dôsledky. Niekde sa dajú priamo vyvodzovať právne dôsledky, niekde je potrebné brániť sa protikampaňou," povedal Fiala.



Predseda českej vlády spolu s belgickým premiérom Alexandrom De Croom v stredu v liste adresovanom šéfom európskych inštitúcií vyzval na zavedenie nového režimu reštriktívnych opatrení EÚ na boj proti škodlivým aktivitám Ruska.



Česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) ako prvá upozornila na to, že niekoľko europoslancov vzalo úplatky za šírenie ruskej propagandy cez už zrušenú webovú stránku Voice of Europe so sídlom v Prahe. Tá je podľa agentúry AFP známa tým, že zverejňovala články s posolstvami Moskvy. Česká vláda v reakcii uvalila sankcie na niekoľko fyzických a právnických osôb vrátane spoločnosti Voice of Europe.



Belgický premiér po prvom dni summitu oznámil, že EÚ zriadi dočasnú pracovnú skupinu na boj proti zahraničnému zasahovaniu do volieb. Poslúži na to koordinačný mechanizmus v rámci európskych inštitúcií (IPCR), ktorý sa využíval aj počas koronakrízy, pripomenula agentúra Belga. De Croo uviedol, že spolupráca začne fungovať okamžite a Belgicko ju ako predsednícka krajina Rady EÚ bude koordinovať.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)