Fiala:Stretávať sa s Ficom a Orbánom ma veľmi neteší, ale dialóg treba

Praha 26. februára (TASR) - Po utorkovom summite premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa podľa českého premiéra Petra Fialu ukáže, či má tento formát ešte zmysel, alebo je už prežitkom. Dodal, že stretávať sa s lídrami, s ktorými v kľúčových veciach nesúhlasí, ho príliš neteší, ale podľa jeho slov neexistuje iná alternatíva. Vyhlásil to v pondelok pred odletom na konferenciu v Paríži o pomoci Ukrajine, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Nehovorím, že je to moja najväčšia radosť stretávať sa tu s kolegami, s ktorými v mnohých kľúčových veciach nesúhlasím. Mám na mysli maďarského a slovenského predsedu vlády. Avšak diskutovať a viesť dialóg musíme, niekto to robiť musí," povedal Fiala. Komunikácia podľa neho prináša výsledky. Ako príklad uviedol, že Maďarsko nakoniec prestalo blokovať dohodu krajín EÚ o viacročnom finančnom rámci.



"Áno, najjednoduchšie by bolo nerozprávať sa, ale potom by sa nám tiež mohlo stať, že by všetka úniová pomoc bola zablokovaná, a to si nemyslím, že je správna cesta," načrtol možnosti český premiér. Podľa jeho slov by absencia dialógu mohla zablokovať dôležité európske rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť, budúcnosť a prosperitu ČR. "Potrebujeme nachádzať jednotu v kľúčových veciach v EÚ, aj keď je to zložité," doplnil.



Na utorkovom summite budú podľa Fialu hovoriť napríklad o konkurencieschopnosti, boji s nelegálnou migráciou či energetike. Dodal, že sa na ňom "nepochybne prejaví" aj to, ako sa slovenský premiér Robert Fico nedávno vyjadroval o vojne na Ukrajine.



"Ak ide o samotný formát V4, tak sa ukáže, či sme schopní sa zhodnúť na konkrétnych projektoch a veciach, alebo sa možno ukáže, že sa tento formát už vzhľadom na všetky ďalšie okolnosti prežil. Ale to sa uvidí, až keď sa stretneme," dodal Fiala.



Predsedovia vlád krajín V4 sa v Prahe stretnú 27. februára. Naposledy takto rokovali minulý rok v júni v Bratislave, predsedov vlád vtedy privítal Eduard Heger.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)