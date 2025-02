Fiala: Stretnutie v Paríži nikam nevedie,Európu nebudú brať viac vážne

Praha 17. februára (TASR) - Pondelkové stretnutie niektorých európskych lídrov v Paríži, ktoré zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa českého premiéra Petra Fialu nič nevyrieši. Aby bola Európa braná viac vážne, sú podľa neho potrebné konkrétne kroky vrátane revízie Green Dealu či ráznejšieho prístupu k nelegálnej migrácii. Na základe stanice ČT24 o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Fiala je podľa hovorkyne českého úradu vlády Lucie Michut Ješátkovej presvedčený, že ďalšia neformálna diskusia, navyše týždeň po Európskej rade a pár dní pred nemeckými voľbami, nikam nevedie. "Európa po ďalšej večeri vážnejšie braná nebude. Je potrebné začať konať. V prvom rade revidovať Green Deal v prospech posilnenia konkurencieschopnosti, zásadne obmedziť byrokraciu, dôsledne vyhosťovať migrantov, ktorí sa previnili proti našim zákonom a investovať do našej obrany a bezpečnosti. Je potrebné nestrácať čas a pristúpiť k činom," uviedol podľa Ješátkovej Fiala.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvolal na pondelok vybraných európskych lídrov do Paríža, aby rokovali o plánoch amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine. Pozvánku dostala Veľká Británia, Nemecko, Poľsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko a Dánsko. Na stretnutí by sa tiež mala zúčastniť šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady António Costa a generálny tajomník NATO Mark Rutte.



Francúzsky denník Le Monde v pondelok uviedol, že Česko je sklamané, že na rokovania o Ukrajine nebolo pozvané. Zdroj z vlády sa podľa denníka posťažoval, že sa tak stalo napriek českej muničnej iniciatíve, v rámci ktorej Praha zháňa vo svete potrebnú muníciu pre Ukrajinu, či najväčšiemu počtu ukrajinských utečencov na obyvateľa.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)