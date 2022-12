Fiala: Summit potvrdil perspektívu členstva v EÚ pre západný Balkán

Praha/Tirana 6. decembra (TASR) - EÚ počas summitu s krajinami západného Balkánu potvrdila perspektívu členstva v Európskej únii pre celý región. Povedal to v utorok po skončení summitu v Tirane český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Na dnešnom summite sme spoločne potvrdili náš jednoznačný záväzok k budúcemu členstvu v Európskej únii pre celý región západného Balkánu," uviedol český premiér. Za dôležité považuje, aby krajiny pokračovali v implementácii reforiem v oblasti slobody médií, boja proti korupcii a vytvárania priestoru pre občiansku spoločnosť, ktoré sú nutné pre vstup do EÚ.



Podľa predsedu českej vlády je úspech, že sa tento summit vôbec uskutočnil. "Pre Českú republiku je región západného Balkánu dlhodobou prioritou," povedal Fiala a pripomenul aktivity, ktoré v regióne Česko ako predsednícka krajina uskutočnilo. Jeho stabilita je podľa neho dôležitá aj pre bezpečnosť krajín EÚ.



"Atmosféra tu bola veľmi dobrá, čo nie je vždy samozrejmosťou," podotkol Fiala, pričom stretnutie sa uskutočnilo počas českého predsedníctva v Rade EÚ. "Nie je to náhoda. My sme počas predsedníctva dosiahli mnoho konkrétnych úspechov v otázkach, ktoré boli nejakú dobu zablokované," uviedol.



Pripomenul, že sa podarilo začať prístupové rozhovory s Albánskom a Severným Macedónskom a prijať rozhodnutia o vízovej liberalizácii s Kosovom.



Schôdzka sa nevyhla téme ruskej agresie na Ukrajinu a jej dôsledkom. "Dali sme jasne najavo, že v súčasnom období je dôležité, aby s nami naši partneri boli na jednej lodi, ak ide o zahraničnú politiku a týka sa to aj vzťahu k Rusku," vysvetlil Fiala.



Dohoda o znížení roamingu medzi EÚ a krajinami západného Balkánu má podľa neho praktický aj symbolický význam. "V prehlbovaní integrácie krajín západného Balkánu do európskeho jednotného trhu a v posilňovaní ekonomickej spolupráce budeme samozrejme pokračovať," povedal Fiala a dodal, že to vytvára priestor pre české firmy, aby sa v procese tiež angažovali.















(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)