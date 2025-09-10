< sekcia Zahraničie
Fiala: Ťažko uveriť tomu, že dronový útok v Poľsku, bol náhoda
Podporu Poľsku vyjadril aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský.
Autor TASR,aktualizované
Praha 10. septembra (TASR) — Nočný ruský dronový útok, ktorý zasiahol aj územie Poľska, je podľa českého premiéra Petra Fialu testovaním obranyschopnosti krajín NATO. Zdôraznil, že režim ruského prezidenta Vladimira Putina ohrozuje celú Európu a skúša, kam až môže zájsť. Napísal to v stredu na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Ťažko možno uveriť tomu, že išlo len o náhodu... Je zrejmé, že sa Rusko snaží poškodiť obyvateľov ďalších európskych krajín. Stojíme za Poľskom, pretože oni sú ako naši spojenci v prvej línii,“ reagoval na incident Fiala.
Podporu Poľsku vyjadril aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Narúšanie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi je podľa neho ďalším dôkazom, že vojna Moskvy proti Ukrajine ohrozuje všetkých.
„NATO musí bezodkladne posilniť protivzdušnú obranu na svojej východnej hranici. Putin neprestane, kým ho nezastavíme - ruka v ruke s tvrdšími sankciami,“ napísal na sieti X.
Česká ministerka obrany Jana Černochová uviedla, že Česko je v úzkom kontakte so svojimi partnermi a v prípade potreby je pripravené poskytnúť pomoc. Incident je podľa nej jednoznačným dôkazom, že vojna rozpútaná Ruskom sa bezprostredne týka všetkých krajín v regióne.
„Rusko každý deň podniká provokatívne akcie v Pobaltí, decimuje ukrajinské civilné obyvateľstvo a infraštruktúru, bojkotuje rokovania o mieri a neustále len agresívne útočí. Tomu sa nemožno brániť inak než ďalšími sankciami alebo silou,“ podotkla.
Šéfka Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová na sieti X napísala, že prizerať sa tomu, ako Putinov režim skúša obranu Aliancie a ohrozuje celú Európu, by znamenalo priznať Kremľu víťazstvo. Podporu Poľsku chce vyjadriť aj osobne na svojej štvrtkovej oficiálnej návšteve.
Poľský vzdušný priestor narušili v stredu v noci ruské drony, radary ich zachytili najmenej desať. Tie, ktoré predstavovali hrozbu, poľské a spojenecké stíhačky zostrelili. Podľa poľského premiéra Donalda Tuska išlo zrejme o rozsiahlu provokáciu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)