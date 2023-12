Fiala: To najhoršie má ČR za sebou, prichádza rok nádeje

Praha 26. decembra (TASR) - Česko prekonalo podľa slov tamojšieho premiéra Petra Fialu náročné obdobie spojené s ochorením COVID-19, priamymi dôsledkami vojny na Ukrajine, migračnou krízou či vysokou infláciou. Po rokoch výziev a ohrození však teraz podľa Fialu prichádza rok nádeje. Povedal to v utorok vo svojom vianočnom prejave, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Je upokojujúce a povzbudzujúce, že dnes už nemusím hovoriť len o ohrozeniach a výzvach, ale môžem hovoriť aj o nádeji, dobrých príležitostiach a pozitívnych vyhliadkach pre ČR. Verím, že to najhoršie máme za sebou, prichádza rok nádeje," vyhlásil Fiala.



V úvode prejavu pripomenul tragickú streľbu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej, ktorá sa stala 21. decembra. Udalosť podľa jeho slov hlboko zasiahla celé Česko. Práve vianočné obdobie je však časom, ktorý ľudstvu dodáva nádej, myslí si Fiala. "Ľudia napriek všetkým tragédiám veria, že sila dobra dokáže poraziť zlo, že po ťažkých časoch prídu lepšie chvíle," dodal český premiér.



Poďakoval sa ľuďom za to, ako sa vyrovnali s výzvami, ktoré priniesli posledné dva roky. "Nebolo to ľahké obdobie. Nebolo jednoduché pre nikoho a ani pre vládu," povedal Fiala a pripomenul niektoré z vecí, ktoré vláda počas uplynulého roka urobila.



Budúci rok bude podľa jeho slov "oveľa lepší". Očakáva napríklad zníženie inflácie, zníženie verejného dlhu či rekordné investície. Inflácia sa podľa neho dostane na hodnotu, aká v ČR bola pred tromi rokmi. "Budúci rok skončí neustále zdražovanie a vaše reálne mzdy začnú opäť rásť," sľúbil ľuďom predseda vlády. Investovať chce jeho kabinet do infraštruktúry, energetiky aj do obrany a bezpečnosti.



Pozitívne zmeny sa podľa neho začnú prejavovať aj v školstve. Vláda chce tiež udržať dostupnú zdravotnú starostlivosť a dokončiť dôchodkovú reformu. "Tým všetkým dáme perspektívu mladým ľuďom, že budú žiť v prosperujúcej spoločnosti s vysokou kvalitou života," dodal na záver český premiér spoločne želaním si života v bezpečnejšom svete.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)