Fiala: Treba myslieť nielen na pomoc Ukrajine, ale aj budúcnosť Európy

Praha 5. marca (TASR) - Podľa českého premiéra Petra Fialu je potrebné premýšľať nielen o tom, ako aktuálne pomôcť Ukrajine, ale aj o posilnení európskej bezpečnosti v nasledujúcich rokoch. Na oba aspekty sa podľa neho zamerala parížska konferencia, ktorú minulý týždeň zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron. O utorkovom stretnutí Fialu s Macronom v Prahe informuje spravodajkyňa TASR.



Konferencia podľa Fialu stanovila konkrétne ciele a kroky, ktoré povedú k silnejšej podpore Ukrajiny, ale aj k posilneniu európskej bezpečnosti v budúcnosti. "Musíme premýšľať o tom, ako teraz pomôcť Ukrajine, ako čo najviac oslabiť dôsledky ruskej agresie, ako zastaviť ruskú agresívnu politiku, ale súčasne musíme myslieť aj na budúcnosť Európy, na jej bezpečnostnú architektúru. Na to, čo bude nielen o mesiac, ale aj o rok či dva a ako posilniť našu rolu," vyhlásil český premiér.



Ocenil zapojenie sa Francúzska do českej iniciatívy na dodávky munície na Ukrajinu z tretích krajín. "Rokujeme o konkrétnej podobe," dodal Fiala a poďakoval sa všetkým, ktorí sa v iniciatíve angažujú.



Okrem ruskej agresie na Ukrajine bola hlavnou témou rokovania Fialu s Macronom jadrová energetika. Podľa českého premiéra ju oba štáty vnímajú ako kľúčový nástroj na zaistenie energetickej bezpečnosti. Fiala je presvedčený, že aj vďaka úsiliu Česka a Francúzska je jadro v EÚ čoraz širšie akceptované. Dodal, že rok 2024 bude pre ČR v oblasti jadrovej energetiky prelomový, lebo bude známy víťaz tendra na dostavbu blokov v atómovej elektrárni Dukovany, o čo sa uchádza aj francúzsky koncern EDF.



Macron sa aj na utorkovej návšteve Prahy snaží účasť Francúzska v tendri podporiť. "Patríme k európskej jadrovej aliancii, ktorá sa zasadzovala, aby v hlavných dokumentoch EÚ bola technologická neutralita. Na to, aby sme mali zvrchovanú bezuhlíkovú stratégiu, potrebujeme obnoviteľné zdroje a jadro," povedal.



Fiala s Macronom podpísali Akčný plán strategického partnerstva krajín na roky 2024 až 2028. Dokument sa zaoberá zahraničnou politikou, obranou a bezpečnosťou, migráciou, obchodom, vedou či kultúrou. Potom sa francúzsky prezident zúčastnil na česko-francúzskom jadrovom fóre, kde loboval za účasť Francúzska v pripravovaných českých jadrových projektoch.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)