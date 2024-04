Fiala: Ukrajina dostane muníciu získanú vďaka českej iniciatíve v júni

Vilnius 2. apríla (TASR) - Ukrajina dostane prvé dodávky munície získanej vďaka českej iniciatíve už v priebehu júna, uviedol český premiér Petr Fiala v utorok počas návštevy Litvy. TASR o tom informuje na základe správ portálu Novinky.cz a spravodajskej stanice ČT24.



"Bez toho, aby som zachádzal do detailov, sme schopní dodať muníciu na Ukrajinu z tejto iniciatívy už v júni a potom postupne do konca roka tak, aby sme splnili očakávané dodávky v počte 100.000 kusov," povedal Fiala novinárom.



Predseda českej vlády v utorok navštívil vojenskú základňu Severoatlantickej aliancie (NATO) v litovskom meste Rukla, kde si prezrel vojenskú techniku a taktiež navštívil českých vojakov, ktorí tam slúžia.



Podľa Fialu sa k českej iniciatíve na podporu Ukrajiny pripojilo približne 20 krajín. "Naša iniciatíva je vlastne jedinou možnosťou, ako v krátkom čase pomôcť Ukrajine – vo veci, ktorá je pre Ukrajinu životne dôležitá, a to je dostatok delostreleckej munície," povedal. "Uvedomujeme si, že Ukrajina nebojuje len za svoju nezávislosť a slobodu, ale aj za bezpečnosť celej Európy," dodal premiér ČR.



Fiala začiatkom marca informoval, že sa podarilo vyzbierať dostatok financií na nákup prvej dodávky 300.000 delostreleckých granátov.



Nemecké ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že v rámci českej iniciatívy nákupu munície pre Ukrajinu Nemecko pomôže Kyjevu 180.000 kusmi delostreleckej munície v hodnote 576 miliónov eur.